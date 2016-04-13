Radio Clásica, premiada por la Fundación Excelentia

La Fundación Excelentia ha concedido a Radio Clásica uno de sus 'Premios Excelentia a la Cultura', concretamente en la categoría de 'Efemérides'. También recibe el premio en la misma categoría el Teatro Real.

En palabras de Javier Martí, presidente de la Fundación Excelentia, "la música es un lenguaje para la paz y estos premios dan la oportunidad de realzar el trabajo de personas, empresas e instituciones que a través de la cultura contribuyen a mejorar la sociedad".

La entrega de los premios tendrá lugar en dos conciertos Especial Beethoven en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid: el 13 de abril Sinfonía nº9 de Beethoven y, el 14 de abril, el Concierto para piano y orquesta nº5 'Emperador' y la Sinfonía nº5 de Beethoven, interpretados por la Orquesta Clásica Santa Cecilia, las 140 voces de la Sociedad Coral Excelentia de Madrid, todos ellos bajo la batuta del director Kynan Johns.

La lista premiados en todas las categorías es la siguiente: