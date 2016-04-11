La voz de 'Lady day', en la sala más mítica de Nueva York

Solo jazz ha dedicado su programa de esta noche a una de las voces femeninas más influyentes de la historia del jazz: Billie Holiday. El pasado día 7 de febrero se cumplió el 101º aniversario de su nacimiento y, para recordar su figura y su voz, Luis Martín ha preparado un recopilatorio muy especial.

Durante este programa viajaremos al Carnegie Hall para revivir las actuaciones en directo de la artista. La conocida sala de conciertos neoyorkina es uno de los lugares con más renombre de los Estados Unidos. Se inauguró en 1891 y está capacitada para darnos lo mejor de la voz de Billie Holiday, ya que posee una excelente acústica.

El homenaje comienza la noche del 10 de noviembre de 1956, el último concierto que la cantante dio en este mágico lugar, donde suenan ‘Lady sings the blues’ y ‘It ain’t nobody’s business if I do’.