Juan José Robles: "Los encuentros de cuadrillas en Murcia son apasionantes: están repletos de gente joven"

Este sábado 9 de abril Yolanda Criado entrevista al músico murciano Juan José Robles con motivo de la presentación de su primer trabajo en solitario, Tiempo de espera, en el que muestra su visión de la tradición musical tras muchos años de interpretación del folklore de Murcia.

01.35 min La riproposta - Juan José Robles (avance I)

Una clara intención de recreación de la música popular y del folklore para acercarlo al público que aún lo desconoce y para hacer accesibles las melodías folklóricas. La gran protagonista en este disco es la cuerda pulsada con la que interpreta las melodías tradicionales y marca los ritmos de bailes como el vals o la habanera, pero también de las malagueñas y parrandas.

00.54 min La riproposta - Juan José Robles (avance II)

La riproposta se emite los sábados de 14 a 15 horas (CET) en Radio Clásica.