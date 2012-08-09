Radio 3 ofrece una completa cobertura en directo del festival Sonorama Ribera 2012

Aranda de Duero, en la provincia de Burgos, se ha convertido por derecho propio en una de las localidades de mayor atractivo musical gracias a la consolidación del Sonorama Ribera, ya establecido como uno de los grandes festivales nacionales. En su 15ª edición, que se celebra entre el jueves 9 y el domingo 12 de agosto, todo apunta a que repetirá el gran éxito de asistencia de los últimos años. La organización espera alcanzar los 30.000 asistentes, una cifra más que estimable.

Sonorama, en directo en Radio 3 Un año más, Radio 3 ofrece a sus oyentes la posibilidad de seguir en directo los conciertos más destacados de esta edición del festival. José Manuel Sebastián y Julio Valverde de Hoy empieza todo conducen las noches del viernes, el sábado y el domingo tres horas de retransmisión desde Aranda de Duero. Cada una de estas jornadas, podrás escuchar, de 22:00 a 01:00 horas, las mejores actuaciones que estén teniendo lugar en los diferentes escenarios del festival.

Vetusta Morla o Sidonie, estrellas nacionales De nuevo, los grupos nacionales copan gran parte del cartel de esta edición del festival, en una demostración de que no siempre es necesario contratar a grandes nombres internacionales para convocar a un número apreciable de personas a un evento de música pop en España. Eso sí, las bandas patrias más populares del momento no pueden faltar para asegurar el tirón: ahí están Vetusta Morla, Love of Lesbian, Sidonie o Corizonas, nombres más que consolidados en el circuito nacional y con una capacidad de convocatoria a día de hoy que poco que tiene que envidiar de estrellas del ámbito anglosajón. Si a esto le unimos la presencia de unos clásicos de prestigio bien ganado como Los Enemigos, que han vuelto a la vida diez años después de la que parecía su separación definitiva; de artistas que viven su momento de esplendor en 2012 como La Casa Azul, El Columpio Asesino, We Are Standard o Jero Romero; de la influyente y celebrada escena de cantautoras de personalidad distinguida como Russian Red, Anni B Sweet o Maika Makovski y de jóvenes en alza como The Bright, No Band for Lluvia, Dinero, The Cabriolets o Novedades Carminha, entre otros, no queda duda de que el festival burgalés garantiza una completa exposición de la escena nacional de estos tiempos.

Calle 13, The Dandy Warhols y Kakkmaddaffakka Pero aunque son las bandas españolas antes señaladas las que sirven de grandes reclamos para el público, el Sonorama Ribera incluye en esta 15ª edición algunos nombres foráneos nada desdeñables. Destaca la presencia de ese gran fenómeno en Latinoamérica que es el dúo de hip-hop/reggaeton Calle 13. Los portorriqueños son una de las agrupaciones más veneradas en los países de habla hispana del otro lado del charco, un auténtico fenómeno cultural al que el público español todavía mira con desconfianza. Tal vez su paso por el Sonorama sirva para derribar prejuicios. Calle 13 puede ser la gran sorpresa del festival si el público estrictamente indie se abre de oídos. También de Latinoamérica, concretamente de México procede Instituto Mexicano del Sonido, fascinante proyecto del arqueólogo musical Camilo Lara, que rescata viejas canciones del siglo XX para reconvertirlas en lúcidos pastiches electrónicos. Uno de los platos fuertes de Sonorama 2012 debe ser, sin duda, el concierto de los norteamericanos The Dandy Warhols, banda que conoció la gloria comercial en la década de los 90 gracias a canciones como "Bohemian Like you" y que mantiene un cierto prestigio como grupo de power-pop tamizado con ramalazos post-punk para todos los públicos. Su concierto del sábado 11 es uno de los más esperados. Otros reclamos internacionales son los jovencísimos noruegos Kakkmaddafakka, con fama de banda arrolladora y muy divertida en directo; los portugueses The Gift, una de las grandes referencias rock del país luso en los últimos años; la cantante de soul cubana M. Alfonso o los revividos The Primitives.