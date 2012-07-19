Manolo H. H., a las mañanas de Radio Nacional y Tomás F. Flores, nuevo director de Radio 3

El periodista Manuel Hernández Hurtado, más conocido como Manolo H. H. , será la voz de las mañanas de Radio Nacional a partir de septiembre y Tomás Fernando Flores asumirá la dirección de Radio 3.

A lo largo de su trayectoria profesional en RNE, que arrancó en 1983 en Radio Cadena Española , ha dirigido y presentado un gran número de programas en Radio Cadena Española, Radio 5 Todo Noticias y Radio Nacional.

Manolo H. H. cuenta con una larga trayectoria en la radio pública. Durante 12 años fue la voz de las madrugadas de Radio Nacional, primero con el espacio De la noche al día y después con La noche menos pensada .

Tomás Fernando Flores

Tomás Fernando Flores es el nuevo director de Radio 3, la emisora musical y cultural de Radio Nacional de España. Flores sucede en el cargo a Lara López, que ha estado al frente de la emisora entre 2008 y 2012.

Actualmente, Tomás Fernando Flores dirige y presenta cada día en Radio 3 el programa Siglo 21, que comenzó a emitirse en 1996 y es un referente en cuanto a las nuevas tendencias musicales, el arte contemporáneo, la sociedad global y la tecnología.

Crítico musical y DJ en diversos festivales, Flores es Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y titulado por el Instituto Oficial de Radio y Televisión. Comenzó a trabajar en RNE en el programa Zona reservada.

En Radio3 ha presentado otros espacios como Diario pop, Arrebato o Alta impedancia. Es comentarista en El ojo crítico y se ha ocupado de la información musical de Radio 5 Todo Noticias y en Radio Nacional.

En TVE ha conducido espacios como Planeta rock o Fuera de serie, además de realizar los comentarios en transmisiones de festivales y conciertos. También ha comisariado actividades e impartido conferencias en ARCO, La Casa Encendida o Sónar.

Es también profesor de nuevos formatos en el Máster de Radio de la Universidad Complutense de Madrid.