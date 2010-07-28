Grandes apuestas para el Paredes de Coura 2010

Radio 3 cubre un año más el festival Paredes de Coura, un lugar más para pasear las gafas y las zapatillas de moda, y por supuesto, para escuchar buena música.

Al final, parece que de eso se tratan los festivales de música: de fardar y bailar. Sobre todo en este, que empieza a consolidarse como una gran cita también para el público español.

Este año, en los escenarios del Paredes (a tiro de piedra de Vigo) veremos un gran desfile de nombres que recoge a bandas establecidas como The Cult, The Prodigy o The Specials y a una gran leyenda como Peter Hook, bajista de Joy Division y New Order.

Pero Paredes de Coura guarda además pequeños grandes nombres en un cartel que suma una interesante cuota internacional junto a la local y a la representación llegada desde Galicia, gracias a la iniciativa llamada Iberosounds by Coruña (organizada por el Ayuntamiento de la ciudad gallega).

Algunas de mis apuestas para esta edición (contando con que Plan B se cayó del cartel a última hora) son las siguientes...

White Lies Aún los ingleses siguen aprovechando la buena marcha de 'To Lose My Life...' el debut que les catapultó en 2009 y que demostró que desde los sonidos oscuros también se puede llegar al baile. En España no son unos desconocidos, ya pasaron por el FIB Heineken '09 y este año por el Santander Amstel '10. Imprescindible: La canción que abre el álbum, "Death", la mejor de ese primer trabajo. Épica a la vez que desesperada. De la introspección a la explosión.

Cosmo Jarvis Aunque lleva sonando en el circuito indie desde 2009, ha sido en 2010 cuando ha publicado un disco doble (18 canciones en total) con el que debuta oficialmente. Su estilo mezcla elementos tan dispares que incluso puede llegar a tomársele a broma. No es fácil hablar del amor platónico que sientes por Jessica Alba, mientras cantas a lo Green Day y te haces acompañar por una guitarra acústica. Imprescindible: La canción que le dio a conocer en 2009, titulada "She's Got You". Toda una maravilla, sobre todo si tomamos en cuenta que Cosmo sólo tiene 20 años.

Caribou Es el nombre artístico de un músico canadiense (además Doctor en Matemáticas) llamado Daniel Snaith. Aunque lleva años sobre los escenarios, la fama le llegó en 2007 al ganar el Polaris Prize con su anterior disco, 'Andorra'. Este 2010, Caribou presentó una maravilla titulada 'Swim' a la que hay que darle una oportunidad. No es de esos discos que se pillan de primeras, pero que guarda una serie de matices que embellecen sus composiciones electrónicas. Imprescindible: Snaith siempre ha dicho que quiere hacer música bailable que suene más a agua que a metal, y en canciones como "Leave House" eso se nota.

Best Coast Sí, las olas californianas sesenteras seguro que rompían con una banda sonora parecida. Desde allí llega el proyecto musical de una joven solista (22 años) llamada Bethany Consentino. Dicen por ahí que es la versión en chica de Wavves aunque se agradece que Bethany sea menos estridente e incluso llegue a recordar a los Beach Boys o a esos Girl Groups que se agenciaba Phil Spector. Mola tanto que protagoniza la nueva campaña de Converse. Imprescindible: Todo 'Crazy for You', un primer disco que se disfruta al completo, sobre todo en épocas veraniegas.