Así sonó el Paredes de Coura 2010 en Radio 3
- Vuelve a escuchar algunos de los mejores conciertos de esta edición
- Radio 3 cubrió el festival por segundo año consecutivo
Un año más, el carrusel de festivales de música llevó a Radio 3 hasta el norte de Portugal, donde se celebró una edición más del Paredes de Coura.
El festival presentó a lo largo de cuatro días a algunas de las mejores bandas y artistas internacionales en esta localidad portuguesa. Además, el pop y el rock portugués y español también tuvieron su representación.
Radio 3 lo ofreció en directo por segundo año consecutivo a través de varios programas especiales presentados por Virginia Díaz, José Manuel Sebastián y Óscar Fraile.
Repasa con nosotros los mejores conciertos
Paredes de Coura acoge un ecléctico festival donde tienen cabida grupos de primer nivel en el panorama internacional y a la vez se ofrecen alternativas a grupos portugueses desconocidos para el gran público en España pero que gozan de mucha aceptación en su país de origen.
El festival, que se celebra en un enclave privilegiado, presentó en esta edición de 2010 un cartel que ha ido creciendo con el paso del tiempo desde su primera edición, en un ya lejano 1993.
El miércoles 28, día inaugural, fue el momento para descubrir a una estrella musical en ciernes proveniente del Reino Unido. Cosmo Jarvis subió al escenario para demostrar que su vertiginoso ascenso no es casual. A sus 20 años acaba de publicar su primer disco, un álbum doble que llama la atención por la mezcla de estilos que contiene.
La segunda jornada del festival reveló la magia del proyecto musical que encabeza la californiana Bethany Constantino: Best Coast. Tras crear expectación con varias canciones, finalmente se ha puesto a la venta su disco debut, una delicia con sabor a California llamada 'Crazy For You'.
Horas antes, el festival iniciaba con el rock callejero de las neoyorquinas Vivian Girls. El punto electrónico lo pusieron al inicio de la madrugada los ingleses We Have Band.
Ese mismo día, la representación española corrió a cargo de los gallegos Nouvelle Cuisine. Su actuación, y la de los portugueses Lost Park, se celebró en el escenario Ibersounds by Coruña, una iniciativa auspiciada por el Ayuntamiento de A Coruña.
El viernes fue una jornada muy movida en Paredes de Coura. Además de los directos de bandas como The Klaxons o White Lies, The Courteeners se hicieron con el escenario principal para descargar los éxitos que les dieron a conocer y las canciones que forman parte de su disco de reválida, 'Falcon'.
El escenario Iberosounds by Coruña también fue el escaparate de otro estreno en directo, el del nuevo disco de los portugueses Madame Godard.