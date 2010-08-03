Así sonó el Paredes de Coura 2010 en Radio 3

Un año más, el carrusel de festivales de música llevó a Radio 3 hasta el norte de Portugal, donde se celebró una edición más del Paredes de Coura.

El festival presentó a lo largo de cuatro días a algunas de las mejores bandas y artistas internacionales en esta localidad portuguesa. Además, el pop y el rock portugués y español también tuvieron su representación.

Radio 3 lo ofreció en directo por segundo año consecutivo a través de varios programas especiales presentados por Virginia Díaz, José Manuel Sebastián y Óscar Fraile.