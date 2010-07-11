Vigo se despide de la primera edición del Transforma con una descarga de electrónica

La última jornada del Transforma se movió entre las melodías sosegadas de The Divine Comedy y de Eladio y los seres queridos, el ímpetu de los jóvenes Polock y The Morning Benders y la traca electrónica de Orbital, Fischerspooner y Caino. Entre medias, los difíciles de clasificar Delafé y las flores azules (¿hip-hop primaveral?).

Los valencianos Polock se encontraron con un reducido número de fieles a las 19:30, en el arranque de la sesión. El día invitaba más a estar en la playa y ahí es donde debían estar la mayoría de festivaleros a esa hora. En el escenario Heineken sonaron los temas de su álbum de debut, 'Getting down from the trees', con ecos de The Strokes.

04.35 min Vigo Transforma 2010: Polock

Un poco más numeroso fue el directo de Eladio (antes Elodio) y los Seres Queridos. Los vigueses tienen un sonido particular, seguramente poco comercial, y unas letras muy trabajadas que los sitúan en el casi desértico pop adulto. 'España a las 8', 'Medidas desesperadas' y 'Están todos unidos' entre otras, demostraron el potencial de una banda muy recomendable.

02.18 min Vigo Transforma 2010: Eladio y los seres queridos

Neil Hannon, en solitario pero muy bien acompañado Caía la tarde en el muelle y aparecía sobre el escenario Neil Hannon portando un impecable traje negro y una copa de vino en la mano. La elegancia de The Divine Comedy sin adornos, Neil al piano o Neil a la guitarra. Arrancó con 'The complete banker', una crítica a los bancos que juegan con el dinero público. Siguió con dos grandes temas como su clásico 'National Express' y el reciente y marchoso 'At the indie disco'. El brilante concierto contó con la complicidad de un público entregado a las bromas de Hannon, capaz de parar su versión del 'Time to pretend' de MGMT porque se le vuelan los papeles y de intentar convencer a los asistentes de las bondades del cricket. Sólo duró una hora, pero hubo tiempo para escuchar joyas como 'Lady of a certain age' o 'Have you ever been in love'. 03.53 min Vigo Transforma 2010: The Divine Comedy A continuación, los californianos The Morning Benders debutando en España. Presentaron los temas de su interesante 'Big echo' pero se tuvieron que enfrentar a un público más bien indiferente, que reaccionó tímidamente cuando sonaron los acordes de su versión del 'Ceremony' de New Order.