Vigo se despide de la primera edición del Transforma con una descarga de electrónica
- Orbital pusieron ambiente de rave de los 90 en la calurosa noche viguesa
- Neil Hannon entusiasmó con su exquisito directo
- Escucha aquí los mejores conciertos de la jornada
La última jornada del Transforma se movió entre las melodías sosegadas de The Divine Comedy y de Eladio y los seres queridos, el ímpetu de los jóvenes Polock y The Morning Benders y la traca electrónica de Orbital, Fischerspooner y Caino. Entre medias, los difíciles de clasificar Delafé y las flores azules (¿hip-hop primaveral?).
Los valencianos Polock se encontraron con un reducido número de fieles a las 19:30, en el arranque de la sesión. El día invitaba más a estar en la playa y ahí es donde debían estar la mayoría de festivaleros a esa hora. En el escenario Heineken sonaron los temas de su álbum de debut, 'Getting down from the trees', con ecos de The Strokes.
Un poco más numeroso fue el directo de Eladio (antes Elodio) y los Seres Queridos. Los vigueses tienen un sonido particular, seguramente poco comercial, y unas letras muy trabajadas que los sitúan en el casi desértico pop adulto. 'España a las 8', 'Medidas desesperadas' y 'Están todos unidos' entre otras, demostraron el potencial de una banda muy recomendable.
Neil Hannon, en solitario pero muy bien acompañado
Caía la tarde en el muelle y aparecía sobre el escenario Neil Hannon portando un impecable traje negro y una copa de vino en la mano. La elegancia de The Divine Comedy sin adornos, Neil al piano o Neil a la guitarra. Arrancó con 'The complete banker', una crítica a los bancos que juegan con el dinero público. Siguió con dos grandes temas como su clásico 'National Express' y el reciente y marchoso 'At the indie disco'.
El brilante concierto contó con la complicidad de un público entregado a las bromas de Hannon, capaz de parar su versión del 'Time to pretend' de MGMT porque se le vuelan los papeles y de intentar convencer a los asistentes de las bondades del cricket. Sólo duró una hora, pero hubo tiempo para escuchar joyas como 'Lady of a certain age' o 'Have you ever been in love'.
A continuación, los californianos The Morning Benders debutando en España. Presentaron los temas de su interesante 'Big echo' pero se tuvieron que enfrentar a un público más bien indiferente, que reaccionó tímidamente cuando sonaron los acordes de su versión del 'Ceremony' de New Order.
La noche es para bailar
Con el sonido de las vuvuzelas sustituyendo a sus "trompetas de la muerte" arrancaban Delafe y Las Flores Azules en formato banda, sección de viento incluida. Ambiente festivo con temas como '1984' y 'Espíritu santo' para una noche que se iba calentando musicalmente para la llegada de una descarga de electrónica con Orbital y Fischerspooner.
Orbital ofreció hora y media de electrónica sin pausa con ecos de los noventa. No parecen haberse movido mucho estilisticamente desde esa década pero eso no importó mucho a los seguidores de los hermanos Hartnoll. Junto a temas nuevos como 'Don't stop me' y 'The gun is good' llegó la revisión del ochentero 'Heaven is a place on earth' de Belinda Carlisle.
Fischerspooner se presentó en Vigo en su versión menos cabaretera con Casey Spooner, la mitad del dúo, botella de champán en mano. Su show 'Fun machine' arrancó con 'Infidels of the world unite' y ofreció una vibrante sesión de electro-pop donde no faltaron clásicos como 'Never win'.
Con las remezclas del DJ gallego Caino echaba el cierre una cita que ha cumplido con las expectativas. La buena música, el ambiente festivalero pero sin aglomeraciones y un escenario excepcional junto a la ría de Vigo han convertido al Transforma en un evento una que esperamos vuelva a repertirse.