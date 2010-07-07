Â¡Ya tenemos video oficial para el FIB Heineken!
- Te presentamos el video que se verá en las pantallas gigantes
- Además, te mostramos los videos finalistas
Un año más es uno de nuestros oyentes el responsable de poner la imagen de Radio 3 en las pantallas del FIB Heineken. Tras la tercera convocatoria y recibir decenas de videos, finalmente la propuesta ganadora es la de Miguel Arquimbau Jaques.
En su video, muy gráfico y perfecto para transmitir el mensaje desde las pantallas gigantes del FIB, Miguel presenta una propuesta bastante optimista: "La vida es demasiado preciosa para desaprovecharla, se dan casos en los que no podemos escoger como hoy en día el trabajo, pero siempre podemos elegir cómo lo vamos a hacer. Tú decides".
Gracias a este video, Miguel tendrá la oportunidad de vivir el festival desde la Zona VIP junto a un acompañante.
Los finalistas
Además del video ganador, Radio 3 ha seleccionado otro cuatro videos finalistas. Sus autores se llevan, cada uno, dos abonos de cuatro días para el FIB. Ellos son:
Miguel Cárceles Cardona: "Son diversas lineas que forman figuras, representando el espíritu juvenil y divertido que me inspira Radio 3". Una propuesta sencilla pero con mucho tirón visual.
Miguel Bustos Martínez: "Este es mi video para el concurso del Spot de Radio 3 para el FIB 2010. Mucha vidilla en el 99,60 Fm". Lleno de color y movimiento, el video de Miguel se basa en la pegadiza e histriónica sintonía de 'El Ambigú'.
Sergio Sarrión Cortés: "La idea del video es un pintoresco enviado especial de Radio 3 en el FIB 2010 pasando apuros para llegar a tiempo a las mejores actuaciones. Calor, prisas, desconcierto y estrés de todo tipo... ¿Llegará a tiempo?". Sin duda, la propuesta más divertida y fresca de las que se presentaron.
Germán Alonso Aznar: "Hemos querido ver la rado desde un punto de vista urbano [...] Se trata de un video potente, atrevido, directo y alegre que llama la atención con solo verlo una vez". El feeling del video de Germán es muy acorde con el festival. Eso, y que el muchacho no tiene abuela a la hora de describir su propuesta.
Radio 3 quiere agradecer a las decenas de oyentes que sacaron parte de su tiempo para rodar sus anuncios. Desde la emisora valoramos el esfuerzo y la complicidad de los participantes.