Â¡Ya tenemos video oficial para el FIB Heineken!

Un año más es uno de nuestros oyentes el responsable de poner la imagen de Radio 3 en las pantallas del FIB Heineken. Tras la tercera convocatoria y recibir decenas de videos, finalmente la propuesta ganadora es la de Miguel Arquimbau Jaques.

En su video, muy gráfico y perfecto para transmitir el mensaje desde las pantallas gigantes del FIB, Miguel presenta una propuesta bastante optimista: "La vida es demasiado preciosa para desaprovecharla, se dan casos en los que no podemos escoger como hoy en día el trabajo, pero siempre podemos elegir cómo lo vamos a hacer. Tú decides".

Gracias a este video, Miguel tendrá la oportunidad de vivir el festival desde la Zona VIP junto a un acompañante.