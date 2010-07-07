El festival 'Vigo Transforma' también es arte

Vigo inaugura con el festival 'Vigo Transforma' un espacio de participación, convivencia e interrelación de diversas disciplinas artísticas dentro de un entorno urbano.

“ Vigo Transforma es un espacio de participación y convivencia. “

Este festival, que se viene celebrando en Vigo entre los días 2 y 10 de Julio, no solo se centra en una propuesta musical. Además tienen cabida otras manifestaciones artísticas como las que se incluyen en los denominados Vasos Comunicantes.

Esta es una iniciativa coordinada por el artista gallego Isaac Cordal y durante la semana anterior al festival hasta la finalización de 'Vigo Transforma' llenará espacios significativos de la ciudad de Vigo con diferentes trabajos de arte, ciencia y tecnología.

Entre estos trabajos podemos destacar instalaciones de artistas internacionales como Giles Walker, Gavin Morris o @C y gallegos como Parto, Xesus del Valle, Durán Vazquez, Igmig, entre otros que están realizando performance artísticas que de alguna manera acercan 'Vigo Transforma' a los ciudadanos y visitantes de Vigo.

“Dentro de la programación se han incluido también talleres. “

Dentro de la programación se han incluido también talleres como el de Audio para Niños o el de Software Libre para los más inquietos usuarios de la informática impartidos por profesionales gallegos.

Las localizaciones elegidas para estas instalaciones son, entre otras, la céntrica Porta do Sol, la Estación de Renfe, la Calle Príncipe o el Instituto Camoes.

Arte, ciencia y tecnología En Vigo Transforma tienen cabida variedad de manifestaciones artísticas, desde esculturas sonoras y robots animados, hasta parques de atracciones hechos de material reciclado. Uno de los proyectos del dúo Parto, El Aquófono, es un innovador instrumento de percusión con líquidos, una escultura sonora portátil. Agua, ciencia y música se encuentran así dentro de una máquina del tiempo, creadora y recreadora de una gran variedad de paisajes sonoros producidos a partir de un mínimo suministro de líquido. “Esculturas sonoras y robots animados forman parte de Vigo Transforma. “ Este ha recibido una favorable acogida por parte de todo tipo de visitantes, tanto cuando ha sido presentado en formato de exposición interactiva como durante las experiencias relajantes de los conciertos del sueño en los que simplemente se invita a todo tipo de público a acomodarse en colchonetas, cerrar los ojos y disfrutar del momento. Estará expuesto en el festival los días 8 y 9 de julio. Gavin Morris es el autor de otro de los espectáculos visuales del festival. El artista recicla material encontrado en la calle para crear un Parque de atracciones, al que llama Digital Boredbrand, donde combina los nuevos medios, música de baile y cine para toda la familia. Este parque esta disponible al público desde el día 7 de julio hasta el final del festival. Además de estos, también están expuestos otros trabajos artísticos como El Peep Show de Giles Walker (expuesto del 2 al 10de julio), o El Digital Dreams de The Phi Team y Augmented Sound de Berio Molina Quiroga que ya han sido expuestos.