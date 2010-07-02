Nace "Vigo Transforma", un festival de música que llega pisando fuerte

El ajetreado menú festivalero musical de este verano comienza con una nueva cita: el "Vigo Transforma". Se trata de uno de los actos dentro de la programación de Xacobeo 2010 y, de momento, es una anunciada primera edición que presenta un cartel muy atractivo y variado, con artistas como Orbital, The XX, Fanfarlo, The Divine Comedy, Delafé y las Flores Azules y Fisherspooner, entre otros.

El grueso del festival tiene lugar el viernes 9 y el sábado 10 de julio. Sin embargo, desde esta semana y hasta el final de Vigo Transforma se llevarán a cabo actividades paralelas de arte, ciencia y tecnología que llenarán espacios significativos de la ciudad de Vigo.

Vigo se llena de música La programación musical se inaugura el jueves 8 de julio en el Teatro Caixanova con la presentación del espectáculo audiovisual 'Room', de Standstill. A partir del 9 de julio la programación se traslada al "Muelle de Transatlánticos" del Puerto de Vigo con dos escenarios situados uno frente al otro por los que pasarán artistas como Devendra Banhart, The XX, Love of Lesbian y Miike Snow (Escenario Xacobeo) y Triángulo de Amor Bizarro, Jeff Tweedy (líder de Wilco), Fanfarlo y Os Mutantes (Escenario Heineken). 00.32 min Vigo Transforma - Fischerspooner El sábado 10 el Escenario Xacobeo acogerá los conciertos de Eladio y los Seres Queridos, The Morning Benders y Caino (Arkestra) & Zinqin Visuals. En el Escenario Heineken: Polock, The Divine Comedy, Delafé y las Flores Azules y Fisherspooner.

Arte en Vigo Transforma La iniciativa Vasos Comunicantes, coordinada por el artista gallego afincado en Londres Isaac Cordal, llenará espacios significativos de la ciudad de Vigo con diferentes trabajos de arte, ciencia y tecnología. El objetivo, según la organización, es "empapar del espíritu del Festival a todo el que se encuentre en la ciudad durante esos días, hacer al público partícipe del evento y, en definitiva, , transformar la ciudad". Una serie de proyectos en los que se dan cita artistas de todo el mundo mediante llamativas y provocativas iniciativas. Performances, 'mapping', 'street art' e instalaciones multimedia inundarán el entorno urbano.