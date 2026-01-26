Marta Cillán y el odio en redes: "Tuvimos suerte porque éramos adultas y éramos dos. Eso te destroza"

En el último programa de Está el horno para bollos, Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral entrevistan a varias creadoras de contenido que cuentan con miles de seguidores en las redes. Son Marta Cillán, cofundadora de Devermut y activista feminista, y Daniela Granados, socióloga y creadora de contenido. En esta entrevista hablan del odio, del hate, que reciben en las redes sociales sobre todo cuando empiezan a sumar seguidores y a tener impacto. "Hay un momento que eres una persona y luego hay un momento en el que ya pueden decirte cualquier cosa”, afirma Marta Cillán que habla sin tapujos sobre la afectación personal que puede producir tanto odio en las redes. "Tuvimos suerte porque éramos adultas y éramos dos. Eso te destroza", sentencia. Marta Cillán hacía Devermut con Sara Giménez, que era su pareja. Tenían más de 700.000 seguidores.

Debido a todo este hate, Marta confiesa que se autocensura, aunque sigue haciendo activismo de otra manera. "El pico de activismo más heavy y más rabioso ya lo hice. Ahora que vengan otras, pero voy a estar mucho más medida, lo voy a espaciar más". Lo hace de una manera más sutil. "Creo que puedes hacer activismo de varias formas: una más agresiva y otra un poquito más sibilina, yo estoy más para lo sibilino. Muchas veces simplemente mostrando el tipo de relaciones que podemos tener entre nosotras, las heteras están encantadas", cuenta divertida.

Por su parte, Daniela Granados, en sus vídeos de Te explico lo que no entiendes crea contenido para hacer pensar. "No te quiero decir lo que tienes que pensar, pero por lo menos sí hacerte reflexionar". Cuenta que si menciona a ciertas personalidades políticas, las reacciones se dan sí o sí. "Un día dije: ¿qué tiene que ver Franco, con tu tío Pepe, con Hitler y con Abascal?, y claro, al nombrar a Abascal decían: ¿cómo vas a comparar Abascal con Franco?... Como veo tan poco coherente ese discurso, leo los comentarios riéndome. Me afectan cero esos comentarios".

También habla de la parte positiva que tiene llegar a tanta gente en las redes. "Que me paren y me digan: me gusta tu contenido porque pienso, porque me hace reflexionar de las cosas. A mí eso me pone muy feliz: ese es mi cometido, mover ideas", asegura Daniela Granados.

¿Más jóvenes, más conservadores? En este rato de charla, reflexionan también sobre la cultura de la cancelación, y la rapidez con la que se pasa del amor al odio en internet. "De verdad que hay una cancelación fuerte. Te pueden decir: si estás diciendo esto, léete esto otro… pero es que eso ya no existe", afirma Daniela. Además, hablan sobre las relaciones líquidas y la manera en la que las nuevas generaciones se relacionan con las aplicaciones de citas. "Creo que las apps de citas están muriendo con la gente más joven. Creo que se apuntan a grupos de hacer deporte. No les interesa tanto las apps de citas, no les interesa tanto el sexo", asegura Marta, que además afirma que "hay gente que hace match en una app de citas y antes de quedar, se hacen una videollamada para ahorrarse el tiempo". Todo esto se produce, según cree Daniela, porque se está volviendo a una sociedad más conservadora, con viejos hábitos y costumbres. "Eso es porque está viniendo el conservadurismo de nuevo", y añade que ahora el pensamiento es: "no vamos a follar porque no podemos follar, si ahora vamos a ser tan católicos otra vez, tan conservadores todos otra vez… Como que se está yendo para atrás".