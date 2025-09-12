‘Literal’ regresa a Playz con dos capítulos sobre vivienda e influencers
- El videopodcast de divulgación presentado por Nanísimo regresa el 18 de septiembre
- Podrás ver Literal cada jueves a las 15 horas en RTVE Play
Tras el parón veraniego, Literal vuelve a Playz este 18 de septiembre. El programa de divulgación, conducido por Emilio Doménech (Nanísimo) y acompañado por Albanta San Román, escritora y divulgadora, y Alba Leiva, periodista en El Orden Mundial especializada en análisis internacional y geopolítica, retoma su cita con la audiencia para seguir poniendo sobre la mesa las temas que más preocupan e interesan a la generación joven.
En sus primeros episodios, Literal ya ha abordado temas como la turismofobia, la espiritualidad en los jóvenes, la guerra o el encarecimiento de la música en directo, siempre con invitados que aportan nuevas miradas, como el creador de contenido especializado en turismo Enrique Álex o Álvaro Rivas, solista del grupo Alcalá Norte.
El problema de la vivienda y el papel de los influencers en redes, próximos temas en 'Literal'
Ahora, tras las vacaciones, el formato regresa con dos nuevos capítulos este mes de septiembre. El capítulo 5, titulado ¿Por qué no te puedes ni podrás pagar un piso? y que podrás ver el 18 de septiembre en RTVE Play, se centra en uno de los grandes problemas para los jóvenes en España: el acceso a la vivienda. Con datos tan llamativos como que solo un 15,2% de jóvenes entre 16 y 29 años vive fuera del hogar familiar o que cada joven tiene que destinar un 92,3% de su salario neto mensual para poder pagar el alquiler en solitario, el episodio repasa cómo ha cambiado el mercado, quién lo ha tensionado y qué consecuencias tiene en la salud mental, la demografía o la posibilidad de tener un proyecto de vida independiente. Para hablar de este problema nos visitará el creador de contenido y divulgador Erik Harley, que acompaña al equipo en un análisis tan revelador como necesario.
El capítulo 6, ¿Por qué todo el mundo quiere ser influencer?, se adentra en el fenómeno de las redes sociales. Emilio, Albanta y Alba conversarán con la creadora Lorena Macías (@hazmeunafotoasi) sobre qué admiramos cuando seguimos a un influencer, cómo el algoritmo moldea nuestros deseos y qué riesgos supone vivir expuesto a la mirada constante: burnout, sharenting o problemas de salud mental. Desde Paris Hilton y las Kardashian hasta referentes nacionales como María Pombo o Dulceida, el programa analiza cómo se construyen modelos de éxito y cómo influyen en nuestra forma de entender la vida.
Los dos episodios estarán disponibles en RTVE Play y en los canales digitales de Playz, con clips y contenidos exclusivos para redes sociales.