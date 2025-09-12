‘Literal’ regresa a Playz con dos capítulos sobre vivienda e influencers

Tras el parón veraniego, Literal vuelve a Playz este 18 de septiembre. El programa de divulgación, conducido por Emilio Doménech (Nanísimo) y acompañado por Albanta San Román, escritora y divulgadora, y Alba Leiva, periodista en El Orden Mundial especializada en análisis internacional y geopolítica, retoma su cita con la audiencia para seguir poniendo sobre la mesa las temas que más preocupan e interesan a la generación joven.

En sus primeros episodios, Literal ya ha abordado temas como la turismofobia, la espiritualidad en los jóvenes, la guerra o el encarecimiento de la música en directo, siempre con invitados que aportan nuevas miradas, como el creador de contenido especializado en turismo Enrique Álex o Álvaro Rivas, solista del grupo Alcalá Norte.