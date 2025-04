Del pilates al gym: ¿estamos obsesionados con el deporte? Play Zeta con África, Meryfitness y Pichifit

Pilates, crossfit, barré, running, hyrox… Ir al gimnasio es tendencia y no está claro si lo hacemos más por moda, por estética o por salud. Las redes sociales nos bombardean con vídeos de gente levantándose a las cinco de la mañana para hacer pilates máquina o hacer musculación en el gimnasio. Pero, ¿está repercutiendo de forma positiva este escaparte de deporte? ¿Cuál es el límite entre la salud y la obsesión?

Para hablar de este tema se unen a Masi, Iban y Albanta. Además Carlos Martínez, conocido como @Pichifit compartirá cómo el deporte le ha cambiado la vida, Marisa Segovia, doctora e influencer (@meryfitness) y África Adalia en representación de todas aquellas personas que son más de peli y mantita que de gimnasio.

El gimnasio, la relación más tóxica y la más sana Carlos Martínez relata que el deporte le ha cambiado la vida, "Yo es que estaba muy gordo, bebía mucho, comía mucho, fumaba mucho, no hacía deporte y tuve leucemia". Actualmente Pichifit ha crecido en redes gracias a su persistencia y como el propio Carlos admite: “aquí estoy ahora con 30 kilos menos y cinco más de músculo". El influencer admite que frenó a tiempo para evitar un problema de salud mayor y desde entonces el deporte se ha vuelto su trabajo. Para Marisa el deporte fue un escape y una ayuda fundamental. "Yo es que durante toda mi vida he tenido muy mala relación con mi cuerpo y empecé en el gimnasio como una forma de buscar motivación y creo que eso me salvó", se sincera Marisa. Aunque no siempre ha sido tan fácil y la médico admite que ha pasado por etapas de obsesión, pero que ahora se encuentra en la más sana.

Los "deportes de chicas" La presencia de mujeres en las salas de musculación es relativamente nueva. De acuerdo con el INE, en 2012 solo el 15% de las mujeres realizaban deporte de forma regular y en 2022 llegó hasta el 35%. En Play Zeta se comenta este aumento y se plantea su relación con el cambio en el canon de belleza, siendo antes cualquier tipo de cardio el deporte predilecto de las mujeres buscando adelgazar como objetivo superficial. Marisa Segovia diferencia el cardio como un tipo de deporte más enfocado en la resistencia y en cuidar los pulmones y el corazón, mientras que la musculación con peso está enfocada en construir músculo y fuerza. "Tenemos entendido como que las mujeres no podían hacer pesas porque se iban a poner como unos hombres y eso es totalmente mentira”, aclara Marisa, "Por un factor biológico, las mujeres no nos vamos a poner como un hombre, porque no tenemos testosterona", finaliza.

¿Qué recuerdo nos ha dejado Educación Física? Albanta incide en un punto importante: "Pienso que falta mucha educación desde pequeñitos a que nos enseñen a divertirnos y amar con el deporte, especialmente a las niñas". La creadora de contenido recuerda sus primeros contactos con el deporte a través de Educación Física y comenta que guarda un recuerdo negativo de esos años. "Espero que se les haya dado una vuelta a esas clases. A nosotros, niños de los 90, nos ponían a correr a las chicas, que nos estábamos desarrollando, mientras los chicos miraban", concluye Albanta.

El papel de las redes sociales En este auge del deporte las redes sociales han tenido un papel fundamental. Según el estudio de 'Hábitos deportivos en España' del CIS, desde el 2000 hasta el 2024 los dos motivos por los que más aumentado la práctica de deportes son: "por salud" y "por mantener la línea". Por un lado, Masi explica que a ella, personalmente, le afectan estos contenidos de forma negativa y le desmotivan porque no los considera realistas. Por otro lado, Iban García cree que pueden tener un impacto positivo, "Si por lo menos te ha influido en salir a pasear, pues oye, ya es algo bueno". Marisa Segovia cuenta que ella ha dejado de seguir muchas cuentas que "no hacían mal contenido", pero a ella le hacían mal. "Hay cuentas con una sobre productividad muy tóxica. Parece que si no te levantas a las siete y no desayunas aguacate está mal", concluye Marisa.