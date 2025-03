El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaraba oficialmente la pandemia del coronavirus y tres días después se decretó el estado de alarma en España que nos encerró a todos lo que eran en un principio quince días en nuestros hogares. Esas dos semanas acabaron siendo mucho más y el estado de alarma llegó a durar más de 3 meses. En Play Zeta lo recordamos 5 años después y reflexionamos sobre qué secuelas ha dejado en la generación zeta.

Para recordarlo se unen a Masi los colaboradores más chulos, Albanta San Román e Iban García, la psicóloga Merigo y como invitados Nia, la tiktoker Claudia García, y el poeta Mario Obrero.

La situación de Mario Obrero no fue nada sencilla, el anuncio de estado de alarma le pilló a los 16 años en Georgia, Estados Unidos, y su vuelta fue digna de película a través de un vuelo fletado para repatriar a las 300 personas becadas junto a Mario. "Llegar a España con muchísima policía por medio diciendo a los padres que por favor no les dieran abrazos a sus hijos porque al final teníamos que pasar una cuarentena", narra Mario.

¿Qué secuelas ha dejado en la salud mental?

La psicóloga Merigo explica que para los más jóvenes tuvo un especial impacto al estar en un periodo de crecimiento y autodescubrimiento, "Cuando somos adolescentes somos mucho más egocéntricos. Entonces, claro, pues mucha rabia, mucha frustración y mucha incertidumbre", explica Merigo.

De acuerdo con un estudio de la UNED la incertidumbre es por lo que más sufrieron los jóvenes a lo largo de la cuarentena. "En España, concretamente, tenemos baja tolerancia a la incertidumbre, por eso somos el país con más preferencia a ser funcionario, porque valoras la tranquilidad y la estabilidad más que la ambición", explica Merigo. La desesperanza respecto al futuro ha creado en los jóvenes una impresión pesimista de lo que les puede esperar, "La adultez no es como nos lo habían contado y una generación infantilizada en el sentido de que no puedes independizarte, no puedes crear un proyecto de vida y comprar todo el papel higiénico era una forma de sentir control".

Las redes sociales también ocuparon un lugar fundamental para las relaciones interpersonales y, de acuerdo con Merigo, “hay dos cosas clave, las habilidades sociales y luego la dependencia a la tecnología, que creo que esto último sí que se ha quedado”. Mario también lo sintió así, "creo que se convirtió en el mayor eje de soledad y de individualismo".