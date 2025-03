Más allá de los estereotipos con Violeta Hódar en el especial Día de Andalucía en Play Zeta

El 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía y en Play Zeta con una presentadora malagueña y con tanto arte no podíamos no celebrarlo. En este programa Iban García se une a Masi como infiltrado 'no andaluz', pero con mucha gracia. Los invitados tampoco se quedan atrás, la ex concursante de Operación Triunfo, Violeta Hódar; la divulgadora Sandra Morales Ruiz; el cómico, Lamine Thor y la esteticien Sevillana, Arabia Pozo. Todos tienen una cosa en común: son andaluces y aman Andalucía, por eso en este programa vienen a hablar de su tierra y a reivindicar su cultura.

¿Cómo se define ser andaluz? Cuando le preguntas a un grupo de andaluces que compartan qué es para ellos ser andaluz probablemente se den respuestas llenas de orgullo. En el caso de Violeta la forma de describirlo es: "Todos los que hemos nacido en Andalucía tenemos una identidad común que no se puede explicar", a esta reflexión Arabia Pozo añade: "es como cuando sales con tu abuela a tomar el fresco, para mí eso es más andaluz que el flamenco". Violeta Hódar afirma sin dudar un segundo: "En Andalucía se aprecia la vida de una forma diferente" y es que en este programa de Play Zeta no pueden evitar recalcar todo lo que hace a Andalucía un lugar mágico y único. "Todo el mundo allí es servicial, todo el mundo está de buen humor, las ganas de divertirse…", enumera Masi. Iban también tiene que recalcar lo guapos que son todos los andaluces y Arabia añade un matiz muy importante, "a mí lo que me asombra mucho es que cuando vas a la feria ahí sí que está todo el mundo guapo".

Sandra Morales en "Menuda noche" junto a Juan y Medio Lamine reconoce que para celebrar el día de Andalucía tiene su propio ritual: “Para mí es ver Juan y Medio 24 horas”. A lo que Sandra Mouriz pregunta: "¿Has visto el mío?" y la mesa enloquece. Como Violeta indica, el sueño de cualquier andaluz es aparecer en un programa con Juan y Medio y Sandra cuenta cómo lo cumplió cuando era niña. "Me preguntó que qué quería ser de mayor y le dije que madre", relata Sandra entre risas. Los invitados de este programa también viajan al pasado cuando, junto a las tostadas de aceite de azúcar, Arabia recuerda la serie "Bandolero". Una serie estrenada en el 2002 sobre un valiente joven emitida en Canal Sur y que llenó las tardes de muchos niños andaluces. "Yo quería ser Rosita y nunca pude", reconoce Arabia y todos juntos recuerdan el opening de la serie.

"Que no nos quiten nuestro acento" Una de las reivindicaciones que se pone en la mesa en este programa es el acento andaluz. Masi cuenta su realidad como locutora y presentadora, "a mi me han enseñado a suavizarlo". Sandra también ha sido objetivo de críticas por su acento, especialmente en su participación en el programa de La 2 "El condensador de fluzo". Sobre esto Sandra reflexiona, "si no es en clave de humor sorprende, de repente un andaluz hablando de cultura ya nos pica". ““ Violeta también relata cómo en su trabajo de periodista, previo a la música, hizo desaparecer su acento completamente. "Nadie te decía que no sonases andaluza, pero en la redacción ningún andaluz usaba su acento", explica la cantante. Así, de forma implícita, locutaba y trabajaba sin acento hasta el punto de preguntarse a ella misma lo que hacía estaba bien.