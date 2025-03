Â¿CÃ³mo podemos acabar con el machismo en internet? de Play Zeta con Miare

La manosfera se refiere a un conjunto de espacios digitales heterogéneos que dan cabida a movimientos masculinistas que difunden contenidos misóginos y antifeministas. En este programa especial 8M de Play Zeta vamos a analizar estos entornos y a determinar su alcance.

Para ello, contaremos con nuestra presentadora Masi esta vez junto a Detective Murciano y Albanta San Román. También se unen dos expertos en la materia: Lionel S. Delgado, Doctor en Sociología y experto en masculinidades y antifeminismo, y Elisa García, investigadora y coordinadora de proyectos enfocados a esta misoginia digital. Y como invitada la streamer, creadora de contenido y directora de producción, Miare.

Internet vs la vida real

De acuerdo con los expertos, no solo existe una manosfera, por lo que no solo existe un perfil de estos hombres. Elisa y Lionel comparten su experiencia como investigadores habitando los espacios de la manosfera y uno de los lugares claves para entenderlo es Forocoches. Elisa cuenta que no es fácil entrar a ese foro, pero que cuando lo ha conseguido ha observado que esta cultura es muy amplia y llega a perfiles de todo tipo. "Es una especie de movimiento atrápalo todo y tiene un montón de herramientas que apelan a un montón de experiencias muy distintas", añade Lionel.

Miare ha sufrido el acoso digital durante mucho tiempo, pero la streamer se pregunta si quizás el origen de la violencia no es internet, "no tengo muy claro si el misógino nace en internet y se materializa en la vida real o nace en la vida real y eso se termina materializando en internet". Miare considera que un agresor digital, puede ser un potencial agresor en la calle y que el discurso que fomenta el acoso a través de las redes. Esto lo que consigue es deshumanizar a la víctima y así se extrapola la violencia a la vida real.

Respecto a esto, Elisa García considera que el contexto es favorable para fomentar estas conductas, "ya que en internet se están dando las condiciones para que se produzcan". Además, la experta destaca que para ella todo contexto social es todo y toda violencia debería tener consecuencias. Para Miare esas consecuencias deberían surgir desde las plataformas. "Hace 10 años el discurso machista en las plataformas existía, pero quizás no tenía tanta voz, la gente tenía miedo de que le censuraran, de que le borraran el canal de YouTube, de que le eliminaran el tuit o de que le quitaran la cuenta", afirma Miare.