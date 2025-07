Gazir: "Quiero desempatar la batalla pero entiendo que Chuty tendría que rechazar el título también"

Este sábado 30 de noviembre, Red Bull Batalla ha celebrado, como cada año, su esperadísima Red Bull Internacional, en Madrid. En ella, los freestylers españoles, Chuty (actual campeón internacional en aquel momento) y Gazir, llegaron a la fase final para pelear el cinturón. En un principio, Chuty fue declarado campeón, pero horas más tarde Red Bull Batalla ha publicado un comunicado para cambiar el veredicto y declarar un empate oficial y, por ende, el título compartido. Tras este comunicado, uno de los finalistas, Gazir, ha rechazado el título de campeón y ha concedido a Playz una entrevista exclusiva.

““

Gazir: "No me considero el ganador siendo una réplica, pero tampoco me considero un perdedor" El freestyler asturiano nos ha recibido en el centro de Madrid para hablar sobre lo ocurrido, cómo vivió él la batalla desde dentro, si le gustaría repetir la final contra Chuty y qué vamos a esperar de él a partir de ahora. Gazir considera en la entrevista que es un momento "complicado" para todos y que entiende que "están muy quemados". Volviendo al día de la Final Internacional, la razón del giro de los acontecimientos fue un supuesto malentendido con la votación de un jurado, Dozer, y la host, Marina Vinyals. "Después de investigar la intención de voto del jurado durante la batalla final entre Chuty y Gazir, proclamamos a los dos MCs Campeones Internacionales de Red Bull Batalla 2024", explica la organización en sus redes oficiales. Esto supondría la primera vez en la historia de la competición en la que dos participantes hubieran compartido el título internacional. Pero Gazir asegura que "no podía aceptar un título así", pues es su sueño desde niño. ““ "No me gustaría ganar con un empate en ningún caso, pero menos aún en la Red Bull Internacional, que es literalmente mi sueño y que, como decía en mi comunicado, tanto tiempo he trabajado y me he imaginado ganándola, que en ningún caso me imaginaba que el momento en el que me dicen 'eres campeón del mundo' es en una sala de un hotel a las seis de la mañana, solo y sin mi gente ahí", explica Gazir. "Yo lo que querría sería desempatar eso, que se hiciese la batalla en cualquier otro contexto, porque por otro lado, tampoco me siento perdedor", añade. Sobre el trascurso de la batalla contra Chuty asegura lo siguiente: "Terminó la batalla y sentía que iba a ganarla. Tenía esa sensación, esa energía. Miraba a los competidores y a mi gente que estaban fuera. Y mira que mi propio equipo siempre me dice que cabeza fría y tal. Entonces estaba intentando mentalizarme por si podía ser réplica, porque me parecía una batalla igualada, pero por dentro pensaba que podía ganar. Por eso cuando le levantan el brazo a él, fue muy chocante el momento de bajón", cuenta a Playz en la entrevista.

"A mí lo que me gustaría es repetir la batalla contra Chuty" Respecto a repetir la final, también comenta que es consciente que, para eso, "Chuty tendría que rechazar el cinturón también": "Si él quiere aceptar el título, no le puedo obligar a rechazarlo. Yo lo estoy rechazando, no como un chantaje a nadie para que lo rechace también, simplemente porque yo no quiero ganar así. Bueno, está en su mano si quiere un descanso o si quiere ganar así, no puedo obligarle. A mí lo que me gustaría es repetir la batalla. Y para eso entiendo que él tendría que que rechazarlo también", explica. De momento, Gazir asegura que seguirá luchando por su sueño y que desde la organización de Red Bull Batalla no les han comunicado nada más. Aprovecha también para mandarle un mensaje a sus fans y agradecer el cariño en los momentos complicados. "Quiero ser campeón del mundo y serlo en el escenario para que ellos también puedan vivirlo y disfrutarlo conmigo", concluye.

Chuty: "Nos vemos afectados por un error totalmente ajeno a nosotros" Chuty también publicó un comunicado oficial tras los acontecimientos ocurridos en el que afirman, desde la agencia de representación del freestyler, Nunca Piso Freno, que "esta situación ha sobrepasado los límites y ha afectado a nivel personal". "En el momento en que se me proclama campeón, se me comunica que deben revisar el resultado porque no coincide la versión de la host con la versión de un juez y nos vemos afectados por un error totalmente ajeno a nosotros. Nada más bajar del escenario, me llevan a un camerino junto con mi equipo para una reunión en la que los dirigentes de Red Bull nos informan que, tras revisar las imágenes, soy el vencedor, ya que se levantaron tres carteles a mi favor", dice el comunicado oficial del ahora bicampeón internacional. ““ "A las cinco de la mañana, nos vuelven a citar para otra reunión en la que cambian completamente la versión de lo ocurrido. Propongo la posibilidad de repetir toda la final internacional con los 16 competidores en el WiZink Center o que el torneo fuese declarado nulo, pero ambas opciones fueron rechazadas. Ante esto, Red Bull finalmente tomó la decisión publicada hace unas horas: proclamar a dos ganadores", continúa. "Desde Nunca Piso Freno creemos que es entendible que esta situación ha sobrepasado los límites y ha afectado a nivel personal. En este momento, desde Nunca Piso Freno, no se puede asegurar la participación de Chuty en los próximos eventos, ya que se necesita tomar unos días para reflexionar y decidir cómo cerrar el año, priorizando ante todo el bienestar mental de Sergio. Pronto se darán más noticias", termina el comunicado.