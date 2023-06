Un lapsus lo tiene cualquiera, y sino que se lo digan Beatriz Pérez-Aranda. Corría el año 2009 cuando la presentadora del Canal 24h nos dejó uno de los momentos más emblemáticos de los informativos de la cadena. "Yo realmente no entiendo por qué me hice viral, pero es una anécdota simpática", comenzaba desvelando durante el Focus Group de Gen Playz XL. El debate, moderado por ella, contó con la presencia de cuatro jóvenes para hablar sobre información y actualidad. Momento que eligió Pérez-Aranda para confesar todo lo que giró en torno a su mítico "como un pepino", considerado historia de la televisión en España.

"Estaba con mis compañeros, había una carrera de Fórmula 1 y Kubica había tenido un accidente en el que había dejado destrozado el coche. Mis compañeros, por el pinganillo, oigo que dicen: "ah, es que iba como un pepino". Y yo dije qué curioso, nunca había escuchado esa expresión". En ese momento surgió la magia.

"¿A que no lo dices?"

"Estaba el vídeo emitiéndose mientras tanto y me dijeron: "¿A que no lo dices?" Y yo: "¡A que sí que lo digo!". Entonces vuelve a mí el realizador y me toca decir lo del pepino, pero no me acordaba de la palabra. Así que dije bueno, pues la clasificación ha terminado, no sé quién ha tenido un accidente, pero no le ha pasado nada, etc. Y al fin digo: "por cierto, Kubica iba como un pepino". Si lo volvéis a ver, se escucha por mi micrófono la carcajada de todos mis compañeros de realización que están detrás. Pues esa es la anécdota, pero no entiendo por qué me hice viral. Lo que lamento es que no me han llamado para hacer ninguna campaña del pepino", concluía divertida ante la mirada de los invitados al Focus.