En 2021 pudimos hablar con Melanie Parejo, Head of Music para el sur de Europa en Spotify, sobre cómo se había recuperado la escena musical tras la pandemia, qué artistas estaban triunfando y cómo se estaba avanzando para que las mujeres artistas cada vez tuvieran un hueco más grande en la industria musical española.

Dos años después volvemos a coincidir con ella en el marco de EQUAL España, organizado por Spotify y que contó también con la participación de Lola Índigo. Disfruta ya de su entrevista para Playz.

¿Hemos avanzado en este tiempo? ¿Qué artistas emergentes lo van a petar este año? ¿Nos encanta etiquetar todo? ¿Hasta los géneros musicales?

Sigue leyendo y descúbrelo con esta entrevista a Melanie Parejo.

Melanie Parejo, Head of Music para el sur de Europa en Spotify SPOTIFY

En 2021 la representación femenina en el panorama musical era un poco desoladora… ¿qué avances han existido en estos dos años? ¿Cómo ha cambiado la situación en este tiempo?

Melanie: Pues desde la última vez que hablamos, afortunadamente ha cambiado un poquito el cuento, ¿no? El cuento no lo hemos terminado de escribir, pero, ya vamos viendo los capítulos detrás de nosotras. Y la verdad es que los datos están ahí para contar la historia, que no la tenemos que contar nosotros, la tienen que contar los numeritos. Y Los números dicen que han subido en estos dos años de Spotify EQUAL han subido un 60% las escuchas a artistas femeninas, lo cual es impresionante. En España el emplazamiento en playlist de Spotify ha subido un 70% y en las playlist de las usuarias y de los usuarios, que también son súper importantes, ha subido un 23%, o sea que nos coloca en un sitio mucho más esperanzador. Luego ya si hacemos un poco de zoom en el top 100 de España, pues y aquí no son dos años, sino uno del 21 al 22. Hemos visto un incremento del 38% en la representación de artistas mujeres y eso es súper importante.

¿Qué nombres de artistas emergentes que nos empiezan a sonar van a tener una fuerte proyección este año?

Melanie: Afortunadamente cada vez hay más, cada vez se descubren más y cada vez hay más hueco. Porque al final lo que decíamos, escuchar es una acción. Entonces, en un momento en el que estamos hablando de las señales que le lanzamos a un algoritmo, darle al play y escuchar a una artista mujer es una señal muy potente y, además, tiene un impacto como estamos viendo, ¿no? Es que tenemos ejemplos por todas partes. Si quieres, por decirte en algunos géneros, fíjate dónde está Yarea, Queralt Lahoz, Paula Koops, Las Ginebras, fíjate lo rápido que han subido y claramente no es flor de un día. Claramente, hay una carrera detrás y toda la industria de la música que está detrás empujando y apoyando. Y delante los usuarios que le dan al play.

En este tiempo, ¿hemos conseguido descartar la idea de “música de mujeres para mujeres”?

Melanie: Mira, una cosa es la sensibilidad y que tú empatices con ciertos contenidos, independientemente de quién los haya hecho. Es que estamos aburridísimas de la literatura para mujeres, el cine para mujeres, la música de mujeres. ¿Qué es eso? Eso no existe. Es que realmente es el cerebro creativo y la capacidad técnica y saber expresarte a través de la música. Y ahí se termina la historia. No entremos a etiquetar.

Hace un tiempo, el género urbano encabezaba las listas de éxitos, ¿sientes que algún género musical esté creciendo y dominando más en la escena que otros?

Melanie: Es que lo que estamos viendo, sobre todo en las generaciones más jóvenes, es que no aceptan el etiquetado. Ya sé que es un lugar común y un cliché, pero que cada vez es más verdad. Las generaciones jóvenes son absolutamente agnósticas. ¿En dónde se encasilla el artista? ¿De dónde viene el artista? Da igual que sea de Puerto Rico o de Santa Cruz de Tenerife. De verdad. Mientras les suene bien, pues es que no importa. Entonces, en la parte de los géneros, sí que es verdad que es un soplo de aire fresco ver que la chavalada escucha con las orejas muy abiertas y muy esponjosos aceptan músicas que vienen de todas las partes, incluso del pasado.