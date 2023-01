La liga profesional de freestyle, FMS España, llega a su fin tras otra temporada de éxito con Playz como medio oficial. Barcelona y Madrid son las ciudades escogidas para celebrar las tres últimas jornadas de la competición: la jornada 9 tendrá lugar en Barcelona el 28 de enero y las #FMSFinals, donde conoceremos al campeón de esta temporada, se celebra el 10 y 11 de febrero en el Palacio Vistalegre de Madrid.

La primera parada será Barcelona, donde a partir de las 17:00h podrás seguir la previa en nuestro Twitch, como de costumbre, y a las 18:00h la jornada en directo, en RTVE Play y en nuestro canal de YouTube.

¿Quién luchará por su permanencia en la tabla? ¿Quién se hará con el primer puesto? La cuenta atrás para saber quién conseguirá este año el anillo ya ha comenzado, pero los 12 freestylers todavía tienen que afrontar tres jornadas para conseguir el máximo de puntos. Algunos lucharán por el título, como Chuty, Gazir y Mnak, quienes tienen todavía opciones de campeonar; y, otros, por su permanencia en la liga y evitar el descenso directo o el play-off.

Gazir y Chuty lideran la tabla

Una de las cuestiones que lleva resonando desde el inicio de la temporada 2022/23 es si Chuty conseguirá su cuarta victoria en FMS España, pues es el único freestyler que tiene un tricampeonato en el espectro internacional de la liga. Actualmente, Gazir lidera la tabla con 22 puntos, empatado con Chuty, pero con un mayor número de PTB. ¿Se decidirá el campeón con un cruce entre ambos?

En la jornada 8 en Bilbao, en Playz nos bajamos a la pista para que los fans lanzasen sus preguntas a los freestylers. Mientras Miriam Martín buscaba las mejores preguntas antes del evento entre los asistentes, Adriana Jiménez las formulaba en el backstage. Y, como era de esperar, la incógnita de si Gazir y Chuty tenían ganas de enfrentarse al otro fue una de las cuestiones más repetidas por el fandom que disfrutaba de la jornada en directo desde Bilbao.

Lo cierto es que todavía no hay nada decidido, pues Mnak mantiene el tercer puesto con 17 puntos y podría aspirar al título si gana su enfrentamiento en la Jornada 9 en Barcelona y Chuty y Gazir pierden sus batallas. Sin embargo, si estos dos últimos ganan sus enfrentamientos, Mnak quedaría descartado para campeonar. ¿Qué sorpresas nos depararán estas últimas jornadas en Madrid y Barcelona? No te lo pierdas porque lo que está claro es que estaremos allí presencialmente para contarte todo lo que pase. Are you ready?