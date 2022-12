"A ti te respetan los del Tiktok, a mí los del hiphop...", imposible olvidar esto, ¿verdad? Y es que Batallas Legendarias no podía terminar de una manera cualquiera ¡sino por todo lo alto! Por ello, llega el capítulo más esperado: Bnet y Chuty comentando su viral e histórica final en FMS España 2019, el enfrentamiento más visto de la historia de la liga y además una de las batallas favoritas de cualquier amante del freestyle.

"Te propongo un Tiktok en el que mueves la boca pero rapeo yo"

El año que Bnet ascendió estaba luchando contra el vigente campeón, Chuty, por el campeonato, pero al ganar la Red Bull Internacional acudiendo como reserva, Bnet decidió no presentarse a la jornada previa a la final, con lo que perdía automáticamente por puntos. Aun así Chuty decidió jugarse el campeonato en la última batalla de la liga en Madrid en este batallón de diciembre de 2019.

Lo cierto es que la palabra "inolvidable" se queda corta para definir al batallón que, tres años después, sigue dando de qué hablar. "¿En serio quieres ser el mejor?, entonces te propongo un Tiktok en el que mueves la boca pero rapeo yo" es una de las barras que se vienen a la cabeza en cuanto oímos los primeros segundos de piano del mítico beat de Nerso y Verse.

"Creo que nos pasó lo mismo, pero al revés. Yo cuando vi la temática Tiktok dije: no tengo ni idea. Y pensé bueno, la suerte que tengo es que creo que él tampoco sabe, así que estamos los dos igual de perdidos. Pero justo me clavó el juego de palabras de Tiktok con hiphop y dije mierda, eso no es de Tiktok, pero se la ha sacado, es lo que hay", explica Chuty.

Lo curioso y paradójico del furor que causó aquella batalla y que sigue a día de hoy es que el propio Bnet dice no gustarle nada aquella participación: "Creo que no me he visto un flow más feo en la FMS en mi vida. Estaba rapeando que no sé ni cómo, tenía el tono de voz muy alto, no me gustaba nada la forma de dejarlas... Ya está mal todo desde el principio, porque está mal de raíz, y si tú ya el flow con el que estás rapeando no es bueno, el resto para mí vale un poco un carajo", confiesa Bnet en el episodio.