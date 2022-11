Batallas Legendarias arrancó por todo lo alto con Bnet y Gazir rememorando su mítica final en FMS España 2020/21 y el capítulo 2 no podía bajar el hype. En este nuevo episodio, Chuty y Skone recuerdan la lucha por clasificarse a la Internacional. Skone lo tenía complicado, pues tenía que ganar sí o sí la siguiente batalla y le tocaba con nada más ni nada menos que con un rival duro a batir y, además, su gran amigo en la liga. ¡Batallón en Galicia en agosto de 2019!

Chuty: "Es incómodo que una victoria trunque objetivos de un amigo"

El Chuty vs Skone es un enfrentamiento que ya estamos acostumbrados a ver pero que nunca defrauda. Remontando a agosto de 2029, si bien es cierto que Chuty no se jugaba una clasificación con Skone, el freestyler madrileño sí que hace hincapié en la responsabilidad de que, a pesar de que no sea una batalla decisiva, el hecho de hacer que un compañero y amigo no se clasifique no es algo muy "cómodo" para él.

"Siempre es incómodo hacer que una persona no vaya a un corte internacional o incluso que una persona descienda, evidentemente. Pero siempre es mucho más incómodo cuando sabes que una victoria tuya trunca objetivos de un amigo que si le truncas el objetivo a alguien que no conoces", confiesa Chuty. "Era una situación complicada, sobre todo por tema de calendario. Venía de enfrentarme contra Walls en Murcia, en la tres, si no recuerdo mal, me tocó Blon en Bilbao, que justo es la única jornada que había pinchado el año anterior. Venía de dos jornadas que la narrativa era un poco complicada y ya justo la cuarta me tocaba con Skone", termina.

Skone, por su parte, alude a la seguridad en sí mismo que es necesaria tener para enfrentarte a una batalla de ese calibre: "Entrené algo, pero no tengo recuerdo que me matara a entrenar. Sí que a nivel mental creo que a veces es más importante tener tu propia red de seguridad mental y emocional que ir super rápido a la batalla. Y en cuanto a eso, sí tenía claro que lo iba a hacer bien", explica.