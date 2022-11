Si tienes miedo y angustia, las noticias pueden tener la culpa

Nuestra vida común está atravesada por el miedo y la angustia. El riesgo nuclear, las crisis cíclicas del capitalismo, el peligro medioambiental o las guerras imperialistas, civiles y de otra índole son nuestro pan de cada día. Es cierto, a lo largo de su historia, la humanidad siempre enfrentó dificultades que se atoraron como angustias perennes en el pensamiento colectivo. Sin embargo, las de nuestros días son tan profundamente estructurales que parece inimaginable un futuro que las deje atrás. Y, efectivamente, a menudo se torna más fácil pensar en proyecciones distópicas de destrucción total que en horizontes esperanzadores. Pero no nos confundamos: aunque el miedo tenga que ver con riesgos reales -no imaginados-, la salida no tiene por qué ser hacia algo peor.

Antonio Gramsci dijo hace aproximadamente un siglo aquello del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Este uso de los términos cobra mayor sentido si cabe en nuestros días. Por supuesto, el análisis de la realidad concreta invita al pesimismo: el capitalismo somete a buena parte del planeta a condiciones de vida miserables sin ser siquiera capaz de asegurarnos a quienes vivimos en el lado privilegiado del globo unas condiciones de vida dignas y estables. A su vez, las formas extractivas y productivas basadas en la depredación de recursos profundizan cada año el desastre medioambiental. Las guerras imperialistas de Estados Unidos y sus aliados en medio mundo han cosechado tragedias humanitarias durante décadas, y hoy la guerra en Ucrania nos ha recordado finalmente a los europeos que el mundo en paz que postularon los propagandistas de las clases dominantes del mundo post Guerra Fría era una mera ilusión. Por si fuera poco, el fantasma de la catástrofe nuclear sigue presente, con varios conflictos activos que involucran a Estados con capacidad real en este ámbito.

Ante esta serie de evidencias, el miedo cobra sentido. ¿Cómo no temer a un futuro con tantas posibilidades de tomar la forma de hecatombe? La angustia y el pavor se corresponden perfectamente a nuestra era. No obstante, conviene diferenciar las dos formas divergentes que cobra este miedo: la primera, un miedo consciente, razonablemente moderado, que comprende las particularidades de nuestro tiempo y reacciona ante ellas con temor; la segunda, un miedo irracional, catastrofista, que naturaliza y da por hecho el escenario final de desastre sin identificar las causas estructurales de estos problemas y, por tanto, deja la puerta cerrada a cualquier salida en positivo.

Fenómenos como la ecoansiedad encuentran aquí su explicación. Nuestro planeta concentra riesgos calculables, aunque penosos si llegasen a consumarse, y riesgos que ya son enormemente destructivos y difícilmente anticipables. El futuro es incierto e invita al terror cuando uno piensa en la sostenibilidad. Pero el miedo es un mecanismo de defensa que puede ser conducido en una dirección constructiva. La solastalgia, el miedo al cambio climático, puede ser colectivamente constructivo si se aceptan varias premisas: 1) El deterioro del planeta es fruto de la acción humana; 2) la “acción humana” no puede servir como una excusa que plantee una suerte de inevitabilidad. El modelo depredador ha tenido responsables y benefactores muy claros, llevándose a cabo por y en beneficio de las clases capitalistas que han encontrado en la intensificación constante de la productividad y el consumo su fuente de riqueza; 3) en tanto la crisis ambiental no ha sido fruto del azar, sino la consecuencia de un modelo de organización económica, productiva y social específica, la humanidad puede revertir algunas tendencias si abandona las lógicas de las clases dominantes que arrasan con el planeta; 4) en este sentido, el catastrofismo ambiental, si produce apatía e inmovilismo, apuntala el problema y sostiene el poder de quienes pretenden condenar a nuestro mundo al colapso.