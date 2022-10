La invasión de los medios patrocinados por marcas

Fake news, filtros belleza, aumento exponencial de cirugías estéticas, lugares instagrameables, photoshop aplicado a recuerdos personales, biografías edulcoradas en Tinder, el bronceado naranja de Donald Trump… Todos estos elementos tienen dos cosas en común: 1) son engendros de una década en descomposición -la de los millennials- atravesada por la impostura y los trastornos de ansiedad, y 2) todas colisionan con la idea de la autenticidad, rasgo esencial tanto de la generación Z, como de las empresas comprometidas con la agenda 2030.

Asistimos, por tanto, al nacimiento de un mundo más auténtico (también más justo e igualitario), donde las empresas que aspiren a ser rentables van a necesitar pasar del storytelling al storydoing. Se terminaron las ilusorias campañas de greenwashing, pinkwashing y loqueseawashing para conquistar a un público cada vez más exigente y concienciado con cuestiones como la sostenibilidad, la diversidad, la identidad de género o la igualdad. El nuevo consumidor necesita compromiso, no filantropía. Según un estudio de Hotwire, el 83% de los jóvenes españoles gasta más en marcas con propósito social, porcentaje que se sitúa en el 39% si nos vamos a los mayores de 65 años.

Desde 2021 hay un cambio en la expectativa sobre el papel de las caras visibles de las empresas, exigiendo un activismo personal del CEO en la defensa del cambio que la sociedad necesita. Según otro estudio de OmnicomPRGroup, el 65% de los encuestados opina que los líderes empresariales deben posicionarse sobre temas que, pese a no tener un impacto significativo en la empresa, sí lo tienen en la sociedad. “Las marcas tienen que ser coherentes entre lo que dicen hacer y hacen, porque eso afecta a cómo son percibidas ante la sociedad. El reto, que no barrera, está en focalizarse en que lo que digan, se haga, y trabajen en que así sea percibido. Es fundamental trabajar la brecha de lo que es real y auténtico ante sus consumidores (el gap de autenticidad)”, afirma Higinio Martínez, CEO de OmnicomPRGroup.

Hoy, la autenticidad es un vector clave de la reputación de las marcas. Los ciudadanos no solo buscan empresas responsables, sostenibles, diversas e inclusivas; sino que muestran públicamente su rechazo a aquellas cuyos comportamientos no están alineados con sus expectativas y valores. Así, el nuevo mundo que proyecta la Agenda 2030 también será más multipolar y más inestable porque ya no existen reglas inmutables ni universales. Tiempos complejos y contradictorios, tiempos de modernidad líquida. Los que fueron anti-globalización, ahora son tildados de globalistas y tienen de aliados discursivos a muchas de las grandes multinacionales que en los 90 representaban su némesis (¿es esto una conquista social?). Frente a ellos, los reaccionarios de toda la vida, encuentran en conspiranoicos y pro-soviéticos a sus perfectos compañeros de viaje en esa difusa cruzada contra “los enemigos de occidente” (o lo que sea).