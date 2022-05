Chanel, la estrella indiscutible de Eurovisión 2022, es una artista que se atreve con todo, también con la interpretación. Y en Playz tenemos muestra de su talento. En 2018 fue una de las protagonistas de "Wake up", la serie de ciencia-ficción en la que comparte cartel con Jorge López, Lucía Gil, Diego Domínguez y Andrea Guasch.

Este viernes 20 de mayo por la noche Clan emite la película de "Wake up", tras la redifusión de la final del festival de Eurovisión en la que Chanel logró un histórico tercer puesto para España con "SloMo". La temporada completa de Wake up" ya está disponible en RTVE Play.

Se trata de una historia ambientada en un Madrid postapocalíptico en el que cinco jóvenes se ven atrapados en un experimento virtual que sale mal. Chanel interpreta a Déborah, una joven de origen humilde que, junto a sus compañeros, lucha por escapar de un peligroso “metaverso” en el que es imposible diferenciar la realidad del sueño.

Wake up - Capítulo 2: 'Educación'...

Wake up

Los participantes aprenderán que cada uno de ellos es imprescindible en el grupo. Ninguno sabrá que está participando en un juego ni los peligros que les acechan y que hacen parecer que su supervivencia pende de un hilo.

Chanel, una heroína en el "metaverso" de Playz

La intérprete de “SloMo” se muestra en “Wake up” enérgica y emocional. Podemos verla en escenas de acción, en las que su personaje, Déborah, se enfrenta a los temibles soldados de la EDU, la organización secreta que está detrás del experimento.

Además de su papel en la ficción, Chanel Terrero también pone voz al tema principal de la banda sonora, “Wake up”, que canta junto al resto de sus compañeros.

02.01 min Wake up - Videoclip "Wake up"

Y como en "Wake up" la realidad supera a la ficción, no puedes perderte el universo transmedia de "Wake up" en la cuenta oficial de la serie en Instagram. Allí encontrarás muchas curiosidades, como Chanel contando anécdotas del rodaje o protagonizando momentos inéditos.

Por último, Chanel y sus compañeros participaron en el "Wake up Challenge", un juego lleno de retos donde dejaron momentos divertisísimos. ¡Se atrevieron con todo!

03.19 min Playz - Wake Up Challenge Parte I

¡No esperes más y descubre "Wake up" y los inicios en Playz de la increíble Chanel Terrero!