Dora Postigo: "Para mí el apellido Bosé no significa nada"

Dora Postigo es la más joven de la saga de artistas de la familia Bosé. Sin embargo, para ella su apellido no significa nada: “Para mí no supone nada. Quiero decir, es mi sexto apellido y tú o cualquier persona no utiliza su sexto apellido.”. Una artista multidisciplinar, a los 5 años tocaba el piano, a los 9 versionaba canciones, con once era youtuber y ahora con dieciocho acaba de sacar su primer EP. Además, es actriz y fue la portada más joven de la revista Vogue España.

Es una representante de la ‘Generación Z’ y así lo ha querido reflejar en su primer EP Sin prisa no quiero morir. Los millennials han nacido en una generación en la que “la producción de todo es muy rápido”. Como consecuencia, la gente joven es muy “inquieta” y con muchas preocupaciones. “Me parecía curioso el hecho de por qué yo siento estas prisas a veces en el cuerpo, de tener que hacer todo lo que quiero y todo lo que lo que siento. Es como un impulso, que viene desde dentro de mi cuerpo” comentaba Dora. Llegó a la conclusión de que siente que se le va el tiempo de las manos y que quiere vivir sin prisas.

"Im press" Un tema con el que intenta trasladar su rabia ante ciertas situaciones. Reflexiona sobre el papel que ocupan las redes sociales y el papel de la prensa. De hecho, la cantante afirma lo siguiente: “La prensa rosa me tiene hasta los cojones”. Dora denuncia que le molesta que continuamente se este sacando noticias sobre su vida privada. Además, afirma que siempre ha intentado “pasar” de lo que sacan los medios. Pero, sus tentativas acaban fracasando, ya que le molesta que se hable de ella.

“Flores de Abril” una canción que recoge la ‘oscuridad’ dentro de la ‘luz’ Este hit forma parte de uno de los cuatro temas incluidos en el nuevo álbum de Dora Postigo. Una canción que a priori refleja la luz y de la primavera. Sin embargo, existe la oscuridad dentro de esta melodía. La canción habla de lo prohibido y de las cosas malas. Aquello que a pesar de saber que es nocivo para uno se persigue hasta la saciedad. La cantante afirma que se puede este tema se puede extrapolar a cualquier situación de la vida. “Pueden ser tanto relaciones como cualquier cosa”, afirmaba Dora.

El precioso tributo a Bimba Bosé “Nana para mamá” es sin duda la canción más especial de Sin prisa no quiero morir. Un tema dedicado a su madre, la modelo, diseñadora, actriz y cantante Bimba Bosé. Dora recuerda que la nana se la cantaba su progenitora cuando esta se iba de gira con The Cabriolets. De hecho, en el hit se escucha la voz de fallecida artista: “He cogido el audio original de la voz de mi madre y lo he metido en la canción y lo hemos ampliado”. Una canción en la que vuelve a estar presente la dualidad de ‘oscuridad-luz’. Habla del contraste y de lo necesario que encontrar ese rayo de luz en medio de la lobreguez. Una metáfora con la que cualquier persona se puede sentir identificado. Este año se cumple cinco años del fallecimiento de Bimba Bosé. La polifacética artista perdió la vida a los 41 años a causa de un cáncer de mama, diagnosticado en 2014. ¿Cómo ha vivido la joven la pérdida? “Lo he vivido igual que cualquier persona que tiene un padre y una madre”.