Residente ataca sin piedad a J Balvin en la Sessions #49 de Bizarrap

Parece que las rencillas entre Residente y J Balvin no han llegado a su fin, ni mucho menos, sino que vuelven con más fuerza si cabe. Residente ataca de nuevo y lo hace de la mano de Bizarrap con más de 8 minutos y medio de canción dividida en tres capítulos. Un ataque directo a Balvin en lo que bien podría ser una réplica dentro de una batalla de gallos.

El beef entre los artistas, que de momento parece ganar Residente, no es nuevo. La session 49 de Bizarrap se ha situado directamente en el número uno de tendencias en Youtube, y es que en menos de 24 horas ya tiene casi 14 millones de reproducciones. Por lo que todo apunta a que el tema le va a salir muy rentable.

“Los escritores de j balvin después de escuchar a rene pic.twitter.com/i8vrSj6fKq“ — facundo hernandez (@facuh93) March 3, 2022

La guerra pública entre René y José empezó después de que este último intentase cancelar los Premios Grammy 2021 por no incluir a los cantantes de reguetón en sus categorías. A partir de ese momento, empezó el cruce de acusaciones. Para René los Grammy son una ventana muy potente para los artistas latinos que no hay que menospreciar. Residente salió en defensa de la Academia y reclamó a Balvin que dejase de criticarla si lo que le dolía era no recibir ninguna nominación. Su vídeo comparando la música de Balvin con los hot dogs se hizo viral. Cuando parecía que ya se habían calmado las aguas, Residente vuelve a la carga sin piedad. El tema empieza así: "Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo".

Luego de esa frase, empieza a soltar una serie de barras contra todos aquellos artistas que viven pendientes de las "plataformas digitales". Esta session entre Bizarrap y René se divide en tres partes. En la primera y la segunda el de Puerto Rico da su visión general de la industria actual y critica a todos esos artistas que no escriben sus propias canciones: "artista' de quinta, que escriben meno' que un bolígrafo sin tinta", dice. Pero el capítulo 3 va directamente dedicado a J Balvin. "A josecito", exclama. Provocado por el productor argentino: "Si le tiras a Balvin, puede ser que me guste", empieza a sacar la artillería pesada en forma de rimas.

“Tweet para agradecer a Residente y a BZRP por Sessions #49 y por decir verdades. pic.twitter.com/ErlKAmWZ03“ — Melanie (@ahbuenoyque) March 4, 2022

Así comienza el capítulo tres, titulado "El caballero de los espejos". En la primera rima asegura que no se va a rebajar con un "bobolón, que le canta a SpongeBob y a Pokémon. La copia de un clon, el Logan Paul del reguetón". El puertorriqueño se queda bien a gusto y lo compara, entre otras cosas, con un "cobarde corderito mancebo". Además, menciona claramente las publicaciones en Instagram que hizo Balvin cuando Colombia vivía un paro nacional: "El pueblo luchando, lo' están matando y el tipo sube foto' de Ghandi rezando", rapea.

Otras de las rimas que le dedica son: "Se tiene que tatuar la palabra ‘lealtad’ porque se le olvida", "Tú ere' má' falso que un hot dog sin ketchup ni pan" o "se disfraza e un color distinto como un camaleón".

Por otra parte, René no se corta y acusa a Balvin de aprovecharse de la salud mental para vender su documental, que gira en torno a la depresión, Después le llama directamente racista: "Un día dijo que quiso hacer regueton, siendo franco, al descubrir que Daddy Yankee era blanco. Mi llave, lo peor de todo y lo más grave, es que este pendejo es racista y no lo sabe". René apunta a que su ex colega es un "blanquito que perdió el camino". Todo esto en más de tres minutos de beef que culminan a coro con: "Esto lo hago pa' divertirme".

Al subir la canción René asegura que con cada reproducción una parte de los beneficios irá para diversas organizaciones que tratan la salud mental. De momento, el principal perjudicado, J Balvin, no se ha pronunciado al respecto. ¿Habrá réplica?