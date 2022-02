J Balvin pide perdón al niño soñador que fue y habla de su depresión

El colombiano José Álvaro Osorio Balvín, más conocido como J Balvin, acaba de lanzar su último single "Niño Soñador". Se trata de una balada muy emotiva en la que el reguetonero se sincera con su audiencia, pero sobre todo consigo mismo. Algo a lo que nos tiene poco acostumbrados. En ella se abre completamente a sus seguidores y habla de la depresión que sufre a pesar de tenerlo todo a nivel material.

“Niño soñador” es una canción donde le pide perdón a su yo del pasado y reflexiona sobre el peor lado de la fama. Un tema que deja ver la parte más oscura de su vida de lujo, pero que a la vez invita a seguir soñando por lo que uno realmente quiere. En el videoclip, que acompaña a la canción, podemos ver el lado más familiar y cercano del artista, pues está compuesto por cortos con su hijo, su familia y amigos.

En varias ocasiones, Balvin ha hablado sobre este trastorno del estado anímico que lo lleva a estar triste y decaído, a pesar de tener una vida profesional exitosa y haberse convertido en padre recientemente. Una depresión que padece desde hace años y que según él mismo canta: "no tiene solución, ni con todo lo que tengo". La letra tiene versos muy emotivos donde habla sobre el dolor y la presión de la vida del artista. Además, le pide perdón a su hijo por no poderle ofrecer un padre feliz y a su pareja por no poder ofrecerle el hombre de sus sueños.

Por otro lado, el colombiano hace referencia a las recientes polémicas que ha tenido en su país por no pronunciarse ante las jornadas de protesta que se estaban produciendo allí. El artista reconoce "estar en deuda", aunque aclara que ha hecho otras cosas por el país que no se han hecho públicas.

En resumen, un sencillo que seguramente le haya servido de terapia. De hecho, en su cuenta de Twitter Balvin dijo que con este tema no busca "pegar", sino desahogarse. Aunque lo cierto es que en menos de 24 horas ya va casi por los dos millones de reproducciones en Youtube.

El cantante ha mostrado su agradecimiento en redes y ha dicho que el tema "es simplemente una expresión de lo que siente una persona pública y también los que no son públicos". También ha querido dar las gracias a sus seguidores por la fuerza que le mandan a raíz del ingreso de su madre en la UCI por Covid-19. El paisa siempre ha dicho que para él la familia es lo primero y así lo está demostrando estos días. "Lastimosamente ella está en cuidados intensivos, empeoró la situación pero hace parte de la vida”, fueron las palabras de J Balvin a través de su cuenta de Instagram, donde supera los 51.5 millones de seguidores.

Este single llega tras el lanzamiento de la edición deluxe del sexto álbum de J Balvin, que lleva el nombre de pila del artista, 'Jose', el trabajo más personal de Balvin hasta la fecha. Por algo está nominado al Grammy en la nueva categoría de Mejor Álbum de Música Urbana.