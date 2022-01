J Balvin y Pharrell Williams: Â¿nueva colaboraciÃ³n a la vista?

Acabamos 2021 por todo lo alto musicalmente hablando, pero 2022 parece que no va a quedarse atrás. Álbumes como los de The Weeknd o Rosalía son algunos de los proyectos de los que podremos disfrutar este año, así que no es de extrañar que artistas de todo el mundo se lancen a anunciar lo que tienen entre manos a corto y medio plazo. Y uno de ellos -aunque de forma algo enigmática- ha sido J Balvin. El colombiano sorprendía a sus seguidores al subir una imagen a su perfil de Instagram junto a Pharrell Williams. Una fotografía que ha suscitado multitud de teorías al mostrar cómo ambos artistas aparecen juntos en un mismo estudio. ¿Significa eso que están trabajando en nueva música?

Aunque no tenemos la confirmación oficial, es muy probable que la respuesta sea afirmativa. Y más si tenemos en cuenta el texto junto al que el colombiano acompaña la publicación: "De regreso con mi Maestro. Estas clases nunca fallan. Feliz de retomar mis estudios creativos. Te amo Pharrell". Un mensaje que no ha pasado desapercibido en la plataforma y ante al que han reaccionado cerca de un millón de personas que no han perdido la oportunidad de fantasear sobre una posible collab entre ambos.

Es evidente que J Balvin obtiene cifras de locura cuando lanza cualquier tema al mercado, pero más aún si además va acompañado de rostros tan reconocidos en la industria como Rosalía, Bad Bunny, Tainy, Sech o María Becerra. Pero también con el propio Pharrell, con quien ya lanzó "Safari" en 2016 junto a Bia y Sky Rompiendo. ¿Será el momento de regresar a sus orígenes y retomar el contacto con Williams para un nuevo hit?

Mil millones de reproducciones. Esos son los datos que obtuvo en tema si solo nos fijamos en los streams de YouTube. A ello habría que sumarle el de Spotify, Apple Music y demás aplicaciones de streaming. Así que es evidente que el éxito que obtuvieron hace unos años sigue prevaleciendo en nuestros días, igual que la relación que mantienen desde entonces. ¿Nos sorprenderán próximamente con un nuevo anuncio?