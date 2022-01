'Dawn FM', el disco más esperado y electrónico de The Weeknd

Hace unos días, The Weeknd nos sorprendía con un teaser, protagonizado por el actor Jim Carrey, que anunciaba el lanzamiento de su quinto álbum de estudio. El artista canadiense, que desde marzo de 2020 no lanzaba ninguna producción musical, dejaba a su público expectante. Pues bien, el día ha llegado. El músico ha escogido el 7 de enero para publicar un álbum repleto de grandes colaboraciones.

"Has estado demasiado tiempo en la oscuridad y es la hora de despertar a la luz y de aceptar tu destino con los brazos abiertos", susurra la voz en off de un locutor radiofónico interpretado por Jim Carrey, su mejor amigo y vecino, en el vídeo publicado en sus redes, en el que el canadiense anticipa "un nuevo universo sonoro". Dawn FM, así se titula su nuevo álbum del artista que cuenta con un total de 16 canciones distribuidas en 50 minutos muy eletcrónicos.

Tyler The Creator, Lil Wayne, Onethrix Point Never o Quincy Jones, productor de los discos más emblemáticos de Michael Jackson, son los colaboradores de lujo de los que se ha rodeado el artista canadiense para esta nueva producción.

Parte de la estrategia de marketing consistía en simular una trasmisión radiofónica, por eso The Weeknd realizó una trasmisión en vivo a través del canal Amazon Music en Twitch y en la aplicación que llamó "103.5 Dawn FM". Aquí, la aparición del actor Jim Carrey, como voz de esta retransmisión, es el hilo conductor del proyecto.

El cantante, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, dio la primera pista del lanzamiento del disco el día de Año Nuevo con una captura de pantalla de una conversación con su directora creativa, La Mar Taylor. “La música puede curar y eso se siente más importante que el lanzamiento de otro álbum. Dejemos todo y disfrutémoslo con la gente ”, escribió en la publicación. Si bien ha colaborado en sencillos con muchos artistas durante el año pasado, incluidos FKA twigs y Post Malone, The Weeknd no ha lanzado un álbum en solitario desde After Hours a finales de marzo de 2020.

Como era previsible, algunos de los nuevos singles como "Sacrifice" o "Out of Time", ya se han situado en lo más alto de las listas de éxitos de medio mundo. Aunque el listón está muy alto, ¿conseguirá superar el artista las cifras de 'After Hours'? El álbum completo está ya disponible en varias plataformas como Youtube, Apple Music y Spotify. Sin embargo, parece que tenemos que esperar un poco más para ver algún videoclip.

En el mes de agosto The Weeknd lanzó un primer anticipo de 'Dawn FM', titulado "Take My Breath", un single que llegaba cargado de una electrónica de sintetizadores algo más cruda que en sus anteriores trabajos. Después llegó "La Fama", la colaboración con Rosalía en la que el cantante muestra lo versátil que es al atreverse a cantar una bachata en español, un género en el que pocos se lo imaginaban. En el 2021 ha participado en varios proyecto audiovisuales, como la serie "The Idol", en la que ha trabajado como protagonista, cocreador, coguionista y productor ejecutivo junto a Sam Levinson, el impulsor de "Euphoria". A continuación, os dejamos el álbum completo que esperamos poder disfrutar muy pronto en directo.