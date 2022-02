La catalana lo ha vuelto a hacer. Le han servido 22 segundos de canción para lograr acaparar la atención de público y crítica. El teaser de su tercer adelanto, "Chicken Teriyaki", está siendo un bombazo en redes. La mayoría de usuarios están alucinando con el nuevo sonido de Rosalía, su nuevo look y sus increíbles pasos de baile. Ahora ya podemos disfrutar al completo de la canción. Este temazo pronto ocupará los primeros puestos de las listas internacionales de éxitos.

“CHICKEN TERIYAKIIIII���� mañana a las 9am LA / 12pm MIA / 6pm Spain k emosionnnnnNN AAAAAAAAAAAaaa pic.twitter.com/04YIxhQLrO“ — R O S A L Í A (@rosalia) February 23, 2022

"Chicken Teriyaki" es el tercer adelanto de su esperadísimo álbum Motomami. Llevamos más de tres años esperando por su nuevo trabajo y parece que el 18 de marzo llegará por fin el ansiado disco. Después de El mal querer, Rosalía ha anunciado que Motomami será un cambio total de estilo, registro y estética. Ya lo dijo en "Saoko", su anterior single, "Soy todas las cosas, yo me transformo".

Además de la espectacular coreografía, Rosalía sorprende con su nuevo color de pelo, su cambio de sonido hacia lo electrónico dejando más a un lado el flamenco, la sororidad con su cuerpo de baile y una letra que no ha dejado indeferente a nadie. Lo poco que hemos podido escuchar del nuevo tema, dice: "Que la' tengo con Roleta, no hace falta serenata. Pa' ti na', aquí chicken teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata en Kawasaki. Quiero una cadena que me arruine hasta la cuenta. Como Julio en los 70..." Una letra, que una vez más, está dando para mucho meme en Twitter.

“Nadie:

Enserio nadie:



Rosalía con “Chicken Teriyaki”: pic.twitter.com/UaoMBnZxRt“ — Esperanza Cativo (@lahope__) February 19, 2022

Comentarios y opiniones aparte, a ella la vemos desplegar todo su arte en una escuela de baile, donde acompañada de sus bailarines, demuestra que lo suyo no es solo el cante. "La fama", "Saoko" y "Hentai" se han situado en las primeras posiciones de las listas de éxitos. ¿Pasará lo mismo con "Chicken Teriyaki"?

“es VierneSss SAOKO IS OUUUT video + canción ������������ ❤️‍�� https://t.co/1smmoyKWJY ❤️‍�� pic.twitter.com/L7w9fmiNKC“ — R O S A L Í A (@rosalia) February 4, 2022

Por otra parte, para todos aquellos que se quejaban de no entender las nuevas letras de Rosalía, la artista les echa una mano y explica para Genius "Saoko" verso a verso. Con muchos subtítulos, para que quede todo bien clarito. "Chica, ¿qué dices?", empieza La Rosalía. Gracias a la interpretación a capella que hace para Genius, podemos descubrir que en "Saoko" se cita a Kim Kardashian, Frank Ocean, Lego o a la mítica película protagonizada por Brad Pitt; Troya. Por lo tanto, nada era tan sencillo como parecía.