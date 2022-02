DaBaby demandado tras una brutal pelea con su ex cuñado

DaBaby ha sido demandado por Brandon Bills, el hermano de la madre de su hijo, DaniLeigh, por una pelea en una bolera de California. Bills mantiene que, el pasado 9 de febrero, el rapero le atacó en la bolera sin previo aviso. La disputa le provocó una serie de problemas físicos y psicológicos con los que ha estaría lidiando en estos momentos.

En la demanda presentada el miércoles (16 de febrero) en la corte de Los Ángeles, Brandon Bills asegura que DaBaby era legalmente responsable por agredirlo físicamente “de repente y sin previo aviso” mientras pasaba junto al rapero. Dijo que el ataque le había causado sufrir “lesiones y dolores severos” y lo había dejado “psicológicamente dañado”.

Jonathan Kirk, verdadero nombre del rapero, a quien se le ha prohibido la entrada en la bolera, ha dicho públicamente que actuó en defensa propia. Sin embargo, el vídeo viral de la pelea, publicado por el medio TMZ, parece desmentir su versión. En el clip se ve a Bills y al artista nominado al Grammy discutiendo, cuando de repente el rapero se avalanza sobre él y le lanza un puñetazo a Bills. La disputa se extiende a las pistas de la bolera, donde varios miembros del séquito de DaBaby se meten en la pelea golpeando con fuerza a Bills.

A raíz del conflicto, vemos a Bills sin camiseta y ensangrentado negándose a recibir tratamiento médico inmediato, según ha publicado TMZ, mientras que DaBaby abandona las instalaciones antes de que llegue la policía. En estos momentos, las fuentes policiales dicen que lo están investigando por agresión con arma mortal, porque se cree que le dio una patada a Bills en la cabeza cuando ya estaba en el suelo.

“DaniLeigh calls DaBaby “LAME AS HELL” and “SAD” after him and his crew put a whoopin on her brother at a bowling alley in LA earlier.�� pic.twitter.com/9LONJ7KPXT“