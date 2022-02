Â¿Puede la ciencia explicar lo paranormal?

Todos hemos visto alguna vez un fantasma. Los podemos encontrar en las casas embrujadas, los hospitales abandonados, pero sobre todo, en las discotecas. Pero ¿por qué nos asusta algo en lo que supuestamente no creemos? ¿Tú también tienes un amigo que quiere hacer la ouija? ¿Qué son las psicofonías?

Hoy nos acompañan Lalachus, cómica y creadora de contenido; Sandra Escacena, actriz y estudiante; José Luis Crespo aka Quantum Fracture, físico y divulgador científico; Laura Medina, autónoma, emprendedora, fashionista y bruja; y Juanjo Ramírez, guionista y colaborador de 'El Mundo Today'.

¿Los científicos también juegan a la ouija?

Eso es algo que siempre quisimos saber, Crespo nos resuelve la duda: “Alguna vez en el pasado he probado, pero con resultados no muy reveladores la verdad”. “Esperaba ver realmente existe algo más allá, una palabra o algo, uno espera algo sistemático que si lo repites cinco veces salga lo mismo y no es así, no he experimentado nunca nada a lo que no le haya encontrado una explicación racional”, confiesa el youtuber.

Por otro lado, Laura cree que negar que los espíritus existen es una especie de escudo contra ellos: “Decir que no crees es ponerte un escudo para eso no te suceda, o sea para no atraer esa idea, al final todo son energías, estamos llenos de energía, es atraerlo todo el rato”. Para ella, “cuanto menos lo pienses y más lo niegues, menos te va a suceder”. Menos mal, procuraré no volver a mencionar el tema.

Con respecto al misterio de si fueren los aliens o no quienes construyeron las pirámides de Egipto, Juanjo lo tiene bastante claro: “Subestimamos a las generaciones antiguas, nos creemos que eran mucho más tontos que nosotros. A lo mejor no tenían nuestra misma tecnología, pero sí tenían otras maneras de hacer las cosas, otro ingenio, y conseguían cosas que ahora mismo nos parecen alucinantes porque ni siquiera tenemos los recursos ni el empeño para hacer cosas tan grandes”.

Sin embargo, creamos o no en estas cosas, no podemos olvidarnos de los timos y estafas a costa del dolor ajeno. “Hay familias con familiares desaparecidos, familiares muertos que van a mediums y este tipo de cosas cuando realmente solo hay dolor y muchas de estas mediums que encima han sido televisadas y tienen shows les han destapado el garito porque estaban utilizando además trucos de magia baratos”, se queja Crespo.