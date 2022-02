El reguetonero ha vivido uno de esos momentos de tierra trágame. Todo ocurría el pasado 29 de enero durante un show en Las Vegas, dentro del festival Calibash, cuando el artista se vio obligado a parar en mitad del concierto y regañar al público presente por no saber el estribillo de un clásico de su carrera musical desde hace 17 años. Hablamos de "Ella y yo", un tema mítico que el de Puerto Rico interpreta junto a Romeo Santos. Cuando la canción llega a la parte de Romeo, Don Omar se queda en silencio y gira el micrófono apuntando hacia el público, esperando que los asistentes supiesen las estrofas que tocaban, pero no fue así. ¿Habrá sido la falta de Romeo la que despistó al público?

"¿Sí se la saben, cierto?", preguntó Don Omar al T-Mobile Arena de Las Vegas, pero poco tiempo después se dio cuenta que el público efectivamente no se sabía la letra. En ese momento el puertorriqueño se detuvo y les dijo, medio en broma medio en serio, que podía poner pantallas con la letra para facilitarles la labor. "Ahí les traje el karaoke", afirmó el cantante.

“@DONOMAR probably not coming back to the US ������‍♀️����‍♀️ pic.twitter.com/4jzaCKCFvQ“ — Nadia Miranda (@nade_7) January 30, 2022

Durante el segundo intento, esta vez con la letra en la pantalla del escenario, la cosa no cambió demasiado. A pesar de que algunas personas se animaron a entonar la canción, no eran suficientes. Tras darse cuenta de que el público estadounidense no conocía su famosa canción, Don Omar dijo entre risas: "Santísimo Romeo Santos, perdónalos donde quieras que estés". Después tiró de profesionalidad y continuó ofreciendo temazos como "Salió el sol", "Dile" o "Danza Koduro".

“como le han podido hacer esto a DON OMAR https://t.co/MmAeDd8QKr“ — chico�� (@mcr2318) February 2, 2022

“Don Omar viendo cómo nadie canta Ella y Yo pic.twitter.com/5VvkR5gkzs“ — Antonio pero no Banderas (@A_Alvares22) February 2, 2022

El reggaetonero asistió al festival Calibash en Las Vegas, por el que ya habían pasado otros cantantes latinos como Farruko, Karol G o Maluma. La polémica reacción del cantante durante su concierto se ha hecho viral y son varios los vídeos y los memes que circulan por las redes.

"Ella y Yo" fue grabada el año 2005 por Don Omar y Aventura, el tema fue todo un éxito de ventas en América Latina. La letra de la canción se refiere a una conversación entre Don Omar y Romeo Santos sobre un escarceo amoroso con una mujer casada. Durante la charla, Santos le anima a quedarse con ella. Sin embargo, al final del tema Don Omar revela que la mujer casada es la esposa de Santos, acabando con la amistad entre ambos.

“DON OMAR DAME LAS ENTRADAS A MI Y YO TE CANTO TODO TU REPERTORIO https://t.co/GdlfsYVd1m“ — s (@altairsaa) February 2, 2022

“Pero que clase de gente va a ver un concierto de Don Omar y no se saben "ella y yo" , que tiene que pasar y cantar otra

"Que te perdone Dios,yo no lo voy a hacer..." pic.twitter.com/FQ6nxvVFrN“ — ISA (@isa_akashad) February 2, 2022

Cabe recordar que en 2017 Don Omar anunciaba su retirada de la música para dedicarse a otras actividades fuera de los escenarios. Sin embargo, la discográfica Saban Music Goup le ofreció la posibilidad de relanzar su carrera y grabar nuevos temas. Don Omar aceptó. Desde ese momento, ha lanzado sigles como "Sincero", que se ha posicionado muy bien en las listas Billboard.