Anoche tuvo lugar la primera semifinal del histórico Sanremo, el festival de la canción italiana que se celebra desde 1951. Actualmente, del festival sale el candidato para representar a Italia en Eurovisión. El evento consta de cuatro rondas clasificatorias y una gran final. La votación en esta primera ronda la decide un jurado profesional y en posteriores rondas se suma el voto de un jurado demoscópico y del público general. Pues bien, durante la primera semifinal celebrada ayer en el Teatro Ariston el jurado le otorgo la puntuación máxima al dúo Mahmood & Blanco y la mínima a la española Ana Mena, que debutó en el festival italiano con el tema "Duocentomile Ore" (Doscientas mil horas).

Cabe recordar, que es la primera vez en siete años que una extranjera compite en Sanremo, tras la belga-canadiense Lara Fabian en 2015. Mena quedó última (puesto 12 de 12) en la primera ronda, de acuerdo con la votación del jurado, compuesto por periodistas especializados. Sin embargo, la intérprete malagueña aún tiene posibilidades de representar a Italia en Eurovisión, aunque estas son escasas. Hoy, miércoles 2 de febrero, tendrá lugar la segunda semifinal, en la que otros 13 artistas presentan sus candidaturas. El jueves se celebra la tercera ronda, la última oportunidad de Ana Mena para convencer al jurado demoscópico, el televoto y a los periodistas de que la suya es la mejor opción. La puntuación obtenida el jueves se suma a la recibida anoche. Con solo tres puntos y medio la española lo tiene muy difícil.

La malagueña se subió al escenario, de rojo y al más puro estilo pin up, para defender su canción. La realidad es que la de ayer no fue su noche. Su actuación sufrió problemas con el sonido, su puesta en escena quizás era demasiado sobria para este tipo de festival y el jurado italiano esperaba una propuesta un poco más latina y arriesgada.

A pesar de todo, todavía tiene otra oportunidad. La cuarta ronda se celebrará el viernes, y en ella los 25 aspirantes deberán versionar un éxito clásico de la música italiana. La votación se dividirá de nuevo en tres tercios: prensa, televoto y jurado demoscópico.

La gran final llegará este sábado con nuevas actuaciones de todos los participantes, y clasificación decidida por televoto, ponderado con las votaciones anteriores. De ahí saldrán los tres primeros, que serán votados una vez más, de nuevo con el sistema de los tres tercios. Después de todas estas votaciones, conoceremos por fin al candidato o candidata de Italia para Eurovisión 2022, que este año se celebra en Turín entre el 10 y el 14 de mayo.

La emotiva actuación de Maneskin

Los grandes triufadores de Eurovisión 2021 con su "Zitti e buoni" volvieron a actuar en el festival que los catapultó a la fama. Se subieron de nuevo al imponente escenario del Ariston para interpretar su "Parla, la gente purtroppo parla" y no dejaron indiferente a nadie. Después, Damiano arrancó a llorar y con él el público al dar las primeras notas de su segunda actuación. Su "Coraline" cautivó a todos los allí presentes. Para ellos es una de esas canciones tan personales que no pueden evitar emocionarse. La letra está basada en los monstruos que desde adolescentes los atormentan. Tal y como declaró la madre de Damiano en su momento: "Coraline es Victoria, que sufre ansiedad. Es Damiano, que sufre trastornos alimenticios desde que tenía 16 años. Es Ethan, que sufre trastorno disociativo. Es Thomas, que sufre insomnio". Dicho lo cual, no es extraño que el público se emocionara con el tema.