A pesar del título del tema, nosotros sí queremos hablar de la canción de Disney que ha hecho historia tras convertirse en la primera canción, después de "Un mundo ideal", en alcanzar el número 1 de la popular lista de éxitos de Billboard. El tema "We Don't Talk About Bruno", de la película Encanto, encabeza actualmente la lista Billboard Hot 100, superando el "Easy on me" de Adele que arrastraba 10 semanas en el top del ranking.

La última canción de Disney en encabezar el ranking fue el famoso tema de Aladin "Un mundo ideal", pero de esto hace casi 30 años. La banda sonora de Encanto ha sido compuesta por Lin-Manuel Miranda y se ha colado en varios puestos dentro de la famosa lista. Además, Disney ha decidido lanzar recientemente la coreografía de la canción. Concretamente han publicado un vídeo en el que se puede ver a los bailarines ensayando la coreografía creada por Jamal Simms.

“The #Hot100 top 10 (chart dated Feb. 5, 2022)“ — billboard charts (@billboardcharts) January 31, 2022

Según los datos publicados por Billboard, la canción obtuvo 34,9 millones de transmisiones en EE. UU y 1,5 millones de reproducciones en radio. También atrajo un total de 12.300 descargas hasta el momento. La pista encabeza la lista de Streaming Songs por cuarta semana y ocupa el puesto número 3 en Digital Song Sales, una semana después de llegar a la cima.

El tema acumula cinco semanas en la posición más alta de la lista, luego de debutar en el puesto 50 el pasado 8 de enero. La película Encanto se estrenó el 24 de diciembre de 2021 en Disney+ y en los cines de EE.UU.