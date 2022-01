Bueno, soy Trueno niño

y cuando sea grande, la voy a "re acotar".

"Atrevido" fue como mi examen final, ¿viste?

Fue como: "Ok, ya estoy recurtido, ahora soy esto.

Ya entendí que soy esto".

Pasé por mil cosas.

Tengo este mensaje para dar ahora.

# Eh yo, manín, ahora yo tengo # un par de empresas que me llaman,

# un par de marcas que me avalan, # un par de guachas que me aman.

#Los problemas se resuelven # a la cara.

# No te comas esa peli # que son todo' una mentira. #

Momentos decisivos en la carrera de Trueno.

Ganar la FMS.

-Él siempre me decía: "Yo quiero ganar la Red Bull" y la ganó.

-Trueno es uno de los mejores Freestylers.

-Mateo está loco, ese es el flash.

Tiene como una... Una luz.

Importante.

Hace un freestyle "one shot"

y supera los números de Eminem.

-Su nombre hoy es importante en la cultura hip hop,

es el chavoncito que lo logró.

-Un guacho de 19 años

que se ha concentrado en cumplir el sueño

de ser el... No sé...

El rapero más grande del universo, literal.

# Decile que me pare si puede.

# Ya le puse mi flow # pa' que pruebe.

# Dos cero uno nueve.

# Somos pobre' con futuro, # como Tévez. #

Estamos viendo una película.

¡TR 1!

¡Yío!

Trueno, esta es la ciudad clave, ¿vamos a romperla o no?

¿Qué pasa, Madrid?

Llegamos hoy a las cinco de la mañana,

después de un vuelo de 12 horas.

Estamos todo el tiempo acá: "TR, en España, vamos a romper todo".

Ahora nos estamos dirigiendo hacia el ensayo con Guido,

con Mauro. Vamos a estar ahí, vamos a tocar mañana en su show.

Vamos a hacer la primera aparición mañana.

Y después de mañana, se pudre todo, hermanito.

Nos fuimos a la verga, "my bro".

Yo elegí España para esta gira

porque España tiene algo como que...

Es un amor mutuo, ¿viste? España y Argentina.

Como que la gente acá nos ama.

Y la gente de allá los ama, entonces...

La voy a romper en esta gira, yo la quiero romper.

Ahí, ahí te di yo...

Pueden pasar perfecto por allí.

Arranca el "Atrevido Tour",

que les vengo prometiendo.

Es ahora. Como diciendo: "Es ahora".

Eh... Les dejo acá un link,

donde pueden ver... Compren las entradas.

Todas las fechas.

Eh, qué pasa con la gente de España.

Ya estamos en Madrid, recontra, reposteado,

vamos a romper con la gira "Atrevido Tour".

Llamo a tu país, a España,

vamos a estar en muchas ciudades, así que comprá tu entrada.

Te reúno en España, ¡pedazo de gato!

Decir, eh...

"Con la gira de 'Atrevido Tour'. Llamo a tu país, a España.

Vamos a estar en muchas..." No es

como la gente piensa,

todo fiesta, gira, fiesta, show, fiesta, no, no.

Tenés que cuidar la voz,

tenés que trabajar, tenés que estar concentrado.

Tiene que salir todo bien.

Tenemos que estar serios.

Todos siempre tenemos que estar serios en el trabajo.

Y yo me lo tomo así, o sea yo...

La voy a romper en esta gira, yo la quiero romper

conmigo mismo, ¿entendés?

Se lo debo a España, me lo debo a mí.

Esa vibra tiene que explotar sí o sí.

Yo, capaz, mañana...

Los míos.

Me olvidé de traerlos hoy, pero mañana necesitamos unos míos.

Si quieres, pásamelo por arriba.

¿Te paso por arriba directo? Sí.

Y yo me lo engancho en la oreja.

No, están al revés. Pero pásalo...

¿Por abajo de la...?

¡No, no hace falta, boludo! Así no más.

Eso lo canta el público, lo canta el público.

# Sé que mi música pega

# aunque escriba # la mierda que me haga doler

# Tengo uno, tengo uno' mambo'

# que mi' fane' # nunca lo' van a entender.

# Mientra' a mi' ñeri' lo pican # voy a Panamá pa' buscar el papel.

# Pienso en mami # cuando miro al sky.

# Sigo con mile' de quilombo' # en my mind.

# Aunque nunca 'toy solo, 'manito, # la luna me sigue en la night.

# Wannabe, wanna fight? # Sigo siendo tu pai.

# Voy por la reina, # no por la corona.

# Aunque no me funciona, # don't woman no cry.

# Haciendo que mi' ñeri' coman.

# Voy por algo má' # que una foto con like'. #

Bueno, les voy a presentar a "clicka".

Tatool. DJ.

Uno de los mejores productores de Argentina

y próximamente del mundo.

Es como mi filtro, ¿viste? Como que le pregunto: "Esto...

¿Esto va a funcionar". "Sí, sí".

Me dice: "No, eso capaz que no tanto, pero...".

¿Entendés? Es como es que me ayuda a crear todo lo que hacemos.

Me ayuda Tatool.

# Tenga a mis turro' # en la boca siempre.

# Ando...

KMI 420.

Una gran segunda.

En cada show que damos, cuando lo necesitamos,

de ahí va siempre.

Un compañero, hermano mío de toda la vida.

Un artista con mucho futuro.

Un quilombo.

# Mami, yo entro al club...

Pedro Peligro.

Rapero, mánager.

Oh...

Y, nada, el mejor padre de todos, "you know".

# Blunt, blunt. Vos queré' # a Truenín porque baila...

Dorado es mi productor artístico

y mi director de vídeos.

Nada, es el chavón más volado que conocí,

es que más data tiene.

Y creo que si tengo que definirlo en una palabra a lo "golden",

artista, es un artista.

# Fumo AK-47. Usted frontea # con pistola de juguete.

Don Chodis,

él trabaja como producción y me maneja las redes.

O sea, él es como un multiusos,

yo le digo: "Chodis, tenemos que ir a cazar una ballena"

Va conmigo Chodis, va y lo hace.

# Sabe que no la cosifico # y que soy...

Jota, mi mánager, mi "personal manager",

mi "tour manager".

Todo lo que termine en "mánager" es Jota.

De las personas más trabajadoras que conozco

desde que empecé en la industria musical.

Lo único malo, o sea,

Jota, como una persona que podía ser 100 % top,

pero lamentablemente es del River, entonces...

Es lo único malo que tiene.

# Eoh, eoh, eh...

Penny, trabaja con nosotros en el Merchandising.

Retebueno en cada show.

Una mujer con valores y con principios.

Y, nada, es parte de mi familia.

# To' mis negro' 'tán en lista.

Santiago Compiano.

Nada, es mi sonidista.

Es el que me cablea, el que me hace las mezclas,

el que está ahí, en los shows, preocupándose

de que el show suene bien.

Cada vez que vayas a ver un show mío y suene bien

y estés contento o contenta por cómo estoy sonando,

por cómo me estás escuchando,

todo es gracias a Santi Compiano y su magia "in the hands".

# Discoteca', que no tenían pan # y ahora cuentan la manteca.

Nico Bica, el hombre del "In-Ear".

Es un compañero de Santi Compiano,

es el que lo trajo de la mano, nos lo recomendó,

y nosotros confiamos en el maestro.

Es un chavo laburador,

es un chavo agradecido.

En esta gira también se está ganando

el respeto de toda la "clicka" de lleno.

# Mis ñeris dicen, ah, "cuándo..."

Trueno, bueno, "fuck dash", la puta madre.

Trueno es el cantante de toda esta movida,

el que pone la voz nada más.

Y me considero, qué sé yo, una persona transparente

con toda la gente que abarca su "clicka", su equipo,

su tripulación.

Soy uno más.

Todo esto que estamos creando, lo estamos creando todos juntos.

Yo solo no llego a ningún lado.

# ¡Eh! #

"Yes sir".

Gracias por el azul, amigo, ¿eh?

¿Quién es Trueno? Qué sé yo. Trueno es un...

Es un guachín del barrio de La Boca.

Que nada, vivió toda su vida el hip hop.

Toda su vida quiso vivir hip hop, ser hip hop.

Y, nada, fue un poco de lo que aprendió.

Y lo estaba plasmando ante los ojos del mundo.

Trueno es un guerrero.

Es de esas personas que...

Está constantemente buscando autoperfeccionarse.

Superarse a sí mismo.

De una manera que está muy buena,

que es que no es midiéndose con los demás,

sino midiéndose a sí mismo.

Constantemente.

Trueno es un artista que es artista,

es rapero, es freestyler y es empresario.

Y tiene 19 años.

Entonces, son un montón de cosas para asumir

para un guacho de 19 años

que está concentrado en ir por su sueño,

en cumplir su sueño de...

De ser, no sé, el rapero más grande del universo.

Como que tiene una mentalidad más allá musicalmente

de lo que tienen los artistas hoy en día.

Está muy volado.

Es hip hop, hip hop de acá a la China.

Puede ser hip hop

arriba de una base reguetón, ¿entendés?

Puede ser hip hop arriba de una base de electro.

Pero, al fin y al cabo, sigue siendo un rapero

rapeando arriba de un instrumental.

La verdad es que es un amigo de puta madre, ¿viste?

El lado humano es lo más destacable e importante porque...

La música tiene eso, ¿no?

Tiene eso de conectar con la otra persona,

de conocerse, de que él se meta dentro de tu cabeza,

o te metes dentro de la cabeza del otro.

Y eso es un espacio muy...

Muy sagrado, ¿no?

Cierto punto de poder compartir sobre la otra persona

y lo llegas a conocer un montón, así que...

Nada, aparte, de mis mejores amigos y...

Y el resto de las cosas, no hay mucho más para decir.

Realmente él tiene como una energía

de él, que trae él con él.

Que va mucho más allá de lo que yo o la mamá podríamos haber hecho.

O hicimos.

Pero él tiene como una luz.

Importante.

No vende pescado podrido,

es un tipo que siente, que...

Que escucha, que... Muy maduro para la edad que tiene.

Y tiene sus objetivos muy claros.

Cuando salió "Atrevido", antes de que él pise el estudio,

ya tenía un manifiesto escrito

sobre qué significa "Atrevido".

"Atrevido" fue como...

Mi examen final, ¿viste? Fue como que ya estoy recurtido,

ahora soy esto, ya entendí que soy esto, ¿entendés?

Tengo este mensaje para dar ahora.

Cuenta la historia del guachín que soñaba,

el Trueno niño,

el que estaba en el barrio, el que soñaba ser freestyler,

soñaba salir campeón y lo logró.

El que soñaba hacer música y lo logró.

Pasé por miles de inseguridades, por miles de miedos, por...

Momentos en los que no supe manejar las cosas,

pero de eso se trata también.

Saber afrontar esos miedos, esos traumas, esos fantasmas

y atreverse a romper el hielo.

Me gusta la esencia de los discos, me gustan los artistas de disco,

como, no sé...

O sea, no saber nada de un artista hace dos años

y saber que está preparando un disco.

Y saber que cuando saque ese disco,

yo voy a estar ahí escuchando el disco entero.

Y me gusta que las canciones, o sea, que la gente que me sigue

se siente a escuchar una hora de una historia,

de un concepto progresivo, ¿entendés?

Es como una obra de arte para mí. Las canciones single también.

Pero a veces como que uno le quiere poner todo a una canción

y está bueno como trabajar algo un poco más colectivo.

Y entregar como: "Ok, toma toda esta información

y fíjate en lo que hacés".

La decisión artística de Trueno en este momento de su carrera,

es que él quiere ser un gran artista de discos.

Al ser un gran escritor, un gran cantautor,

le pasa que está bueno porque...

Para los inicios de su carrera, él tiene 19 años nada más,

es muy joven, recién está arrancando.

Y a veces nos olvidamos porque sus canciones

tienen mucho cuerpo y mucho concepto

y suenan de cierta manera, ¿no? Pero...

Eso es un poco lo que queremos demostrar,

lo que al menos quiere demostrar, para mí, con estos discos.

Como decir: "Bueno, yo soy un artista,

Y en este momento de mi vida, vengo a proponerles esto".

¿Por qué le llamo a mi disco "Atrevido"?

Siempre me atreví a hacer lo que yo quiero.

Y lo hice yo mismo y lo hice con mis manos

y no le pedí nada a nadie.

En vez de ser un atrevido...

A lo fácil, ¿entendés? Ser un atrevido...

No sé, por robar, por vender droga o por...

Por hacerte el malo.

Porque eso es fácil, todo el mundo lo puede hacer.

Pero capaz que esa misma gente no se anime a subir

a agarrar un micrófono delante de 10.000 personas.

# Decile que me pare si puede.

# Que le puse mi flow # pa' que pruebe.

# Dos cero uno nueve.

# Somos pobre' con futuro, # como Tévez, ey. #

# Si estabas lista # para hablar de mí,

# si me sacaste to' lo que te di.

# Quédate la money # que sigo real o me prendo. #

Una de las patas más importantes del proyecto Trueno

hoy día es su proyecto audiovisual y la relación de trabajo que se ve

en cada una de las producciones y el avance.

Estábamos sacando los videoclips post disco.

Cuando sacamos el disco,

hicimos el videoclip de "Background", el primero.

Nos quedaba el de "Ñeri" y el de "Rain II"

y los quisimos como entrelazar.

Para como darle un concepto también a lo que vivimos en "Atrevido".

Mi idea principal era mostrar cómo ambas facetas,

cómo ambas versiones...

Yo, cuando le presenté la idea a ellos dos,

cocinamos todo el concepto de los tres vídeos,

que es increíble.

Le da cuerpo a todo.

Siempre me gustaron las artes marciales,

hice muchas artes marciales en La Boca

taekwondo, kárate, sobre todo, de eso,

Era muy fan de Bruce Lee, ¿viste?

Como que me gusta, me gusta.

Tampoco fue como que yo le...

O sea, la idea fue de ellos, yo les dije:

"Vamos a hacer tres videoclips con estética japonesa".

Lo de la estética y todo eso me lo recomendó el Dorado.

Y cuando me contó lo del "bushido", eso es también los samuráis, ¿no?

Claro, el camino de la espada.

La autoperfección... Eso.

De también lo que implica el harakiri, ¿viste?

Todo lo que significa, que fue como...

Es lo que me está pasando en palabras, ¿entendés?

Entonces como que encajó todo muy bien

y también algo que no es para tomar de menos,

también los samuráis, los ninjas, es algo muy rapero.

Wu-Tang Clan jugaba a eso, es como...

Somos los ninjas, oíste, están ahí...

Reflexionando su técnica

y llegamos a ser samurái en algún momento.

# Hoy salgo con mis ñeri', # 'tamo' yendo pa'l club,

# mami chula.

# Lo parto en cuatro # en mi comuna.

"Ñeri" es una precuela,

donde está todo lo que es el Trueno,

pero el Trueno más de La Boca.

Y toda su vida en La Boca, que ahí sí, usamos un montón de...

Nos movimos por todo el barrio de La Boca,

no solo la Bombonera, el teatro Catalina...

Este...

Jugamos al fútbol donde jugabas al fútbol vos.

"Background" trata de Mateo y de Trueno

y de cómo se encuentran en el momento de la acción.

Donde ambos también son parte de... Mateo también está en un show,

y Trueno está arriba y...

Y es: "Ok, ahora que nos vimos las caras y sabemos quiénes son,

¿qué pasa con esto?".

Porque yo quiero ir para un lado y yo quiero ir para el otro.

Bueno, ¿qué hacemos? Y dijimos:

"Que se caguen a palos, a ver qué pasa".

Estábamos...

Hablando ahí con Mateo, con Lucas,

y con todo el equipo,

es, eh...

Lo que pasa en la vida de Mateo que es Mateo y Trueno, ¿no?

Y cómo confluyen esos dos mundos.

Y cómo esos dos mundos también, en cierta manera,

batallan entre sí en el día a día.

Pero entonces, ¿cómo?

No sé, como el encuentro entre ambos

y la competencia entre ambos

y el Trueno niño es como el que les dice:

"Son la misma.

Nadie le puede ganar a nadie porque son,

en cierto punto, son dos polos opuestos

y son lo mismo, ¿entendés?".

Entonces es como la unión,

creo que tanto mía como de todo el mundo.

Trueno niño es como la pureza, la persona, entendedlo,

lo que une a la competencia, el yin y el yan.

Fue muy difícil encontrar esas armaduras.

En la embajada de Japón nos propusieron

lo del tema de las armaduras.

Eran armaduras que, puestas, pesaban 20 kilos.

Y las veías y...

Era difícil moverse con eso.

El arte fue un desafío enorme,

la filmación también, bueno...

La construcción del personaje de Fuku

está basado en Amaterasu, que es la diosa,

es una divinidad también.

Es como la que siempre está observando

este conflicto que, en verdad, no es...

Más que un conflicto, es seguir subiendo escalones.

Realmente nos ponemos objetivos

que, a veces, parecen irrealizables,

o que parecen como utópicos y el logro de esas cosas

nos proyecta muchísimo y nos pone, digamos... Quizá,

en un paso más adelante sin haberlo intuido tanto.

Hay veces que nos encontramos en un helicóptero,

en la montaña, en el último lugar del mundo

y ¡buah! Lleno de perros siberianos y decís:

"¡Ah! Nunca hubiésemos pensado hacer esto".

# Yo soy mi jefe, mi horario.

# Siempre ando con mis ñeri', # con mis warrior'.

# Vos tenés calle, # yo tengo escenario.

# Llegamos con los guacho'. #

Desde que salió "Atrevido",

el 23 de julio del 2020,

a que viajamos a España, en vivo,

solo en vivo, con gente, hicimos solo cuatro shows,

por la cuestión Covid en Argentina, y superchiquititos.

Un disco cuádruple de platino, o sea...

Disco repegado.

Imagínate, una manija, y no queríamos anunciar nada

sin tener la seguridad de que podíamos venir acá.

Estaba muy complicado todo el tema del consulado español.

Por la cuestión Covid.

Retiramos los visados el mismo martes que volamos;

ocho y media de la mañana, estaba yo en el consulado.

Busqué las visas y con Tatool, nos fuimos en un Uber

en paralelo que iba todo el resto del "crew" en una van,

a Ezeiza, a tomarnos el vuelo, así que...

Sufrimos hasta el último minuto.

Venirse hasta España es un gran desafío.

Un euro son casi 200 pesos, o sea...

Imaginémonos los costos.

Es como armar un equipo de primera liga,

y que, al mismo tiempo, sea polifuncional.

Todas las veces que vine a España,

yo,

personalmente me llevo una experiencia increíble,

y volví recargado de energías siempre.

Siempre fueron mis dos puntos más fuertes,

donde la gente más me escucha: Argentina primero, segundo España.

Son las dos plazas más grandes que tengo, entonces...

Yo estoy más que agradecido

y también se lo debo a ellos, por todo lo que me dan,

ir a presentarme acá y...

Y estar cara a cara con el público español.

Al enterarme de que venía Duki,

dije: "Oh, qué bueno, hermano".

Como volver a rapear en la plaza de vuelta, con los pibes,

con los mismos guachos que hace cinco años.

Eso es genial, hermano, eso es genial.

Desde Argentina, pai. -¿Hacia dónde?

-Hacia todo el mundo. -Sí, ¿eh?

-Todo el mundo. -¿Qué pasa, Yesan?

¿Qué onda?

-Me parece que va a ser el primer concierto en Madrid

para tanta gente después de muchos años.

Unas ganas tenía. La última vez que tocamos

en el mismo año.

Fue en diciembre de 2019,

antes de la pandemia y que todo pase,

y fue ahí en Madrid, tocamos en el mismo lugar.

Y volver al mismo después de dos años casi ya,

un año y medio,

volver acá, al mismo lugar, fue como... Bro.

¡Que viene con la suya!

¡Vale, vale!

# Sé, sé, sé, # sé que solo hablo del barrio,

# que tengo a La Boca # tatuada en la piel, ah.

# Sé que mi música pega,

# aunque escriba la mierda # que me haga doler.

# Tengo uno', tengo uno' mambo'

# que mi' fane' # nunca lo' van a entender.

# Mientra' a mi' ñeri' lo pican, # voy a Panamá pa' buscar el papel.

# Yo pienso en mami # cuando miro al sky.

# Sigo con mile' de quilombo' # en my mind.

# Aunque yo nunca 'toy solo, # 'manito,

# la luna me sigue en la night.

# Wannabe, wanna fight? # Sigo siendo tu pai.

# Voy por la reina no por la corona

# no me funciona, # don't woman no cry.

# Estoy haciendo # que mi' ñeri' coman.

# Voy por algo má' # que una foto con like'.

# La luna lo vio, lo sabe.

# Ahora unos pare' ven # a La Boca cruzando lo' mare'. #

Es intenso, te asumes fuera de casa también,

Fuera del cansancio, de mi preocupación

por: "No me llega la voz, sí me llega".

Estamos viendo una película.

Estamos yendo a lo de Ibai, creo que está un poco por ahí.

Vamos ahí a "streamear", para dar,

crear ahí movidas en Barcelona.

Alguien que viene de un barrio, no marginal ni marginado,

pero sí artístico...

Malandrín.

Yo canto mi realidad y si te sentís identificado,

porque tenés una realidad parecida,

bienvenido, vamos a celebrarlo juntos.

# Azul y oro, # puestos pa' la música.

# Somos el brillo # dentro de la oscurida'.

# Azul y oro, # puestos pa' la música.