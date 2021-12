La Chica Bona, la tiktoker que logró superar el hate y una depresión

Actualmente, según un informe de Kantar: "The Power of TikTok", el 32% de los usuarios globales tienen entre 25 y 34 años y el 35% tiene más de 35 años. O sea que más del 60% de la audiencia de la red social de moda tiene más de 25 años. Las razones de las personas para acudir a la app son diversas, pero entre ellas predomina el entretenimiento, seguido de la necesidad en auge de descubrir cosas nuevas, aprender e inspirarse.

Aunque, sin duda, lo que busca la mayoría de la gente es divertirse y pasar un buen rato. Una función que cumple a la perfección la cuenta de La Chica Bona, que actualmente cuenta con 6,4 millones de seguidores y que acaba de recibir el premio TikTok al Buen Rollo.

Esta semana TikTok anunció a los ganadores de la primera edición de los premios ‘No lo sabes todo sobre TikTok’. La plataforma líder de vídeos cortos, ha querido premiar el talento, la creatividad y la diversidad de sus creadores. Entre las diferentes categorías premiadas encontramos temas como deporte, educación, cocina, música, comedia, belleza o diversidad, pero también se premió a los creadores que fueron “pioneros”, a la “mejor figura pública en TikTok”, y al creador que inspira y genera un sentimiento positivo compartido en la comunidad, con el premio “buen rollo”.

Hablamos con su ganadora, la persona detrás de la cuenta La chica Bona. Ella es Mercé, tiene 34 años, lleva solo dos años y medio e TikTok y ya cuenta con más de seis millones de seguidores. Prácticamente todos sus vídeos se hacen virales. Es tal el hype que tiene, que ha dejado su trabajo "clásico", como ella misma lo define", por las redes.

P: ¿Por qué crees que te han dado el premio Buen Rollo?

R: Porque cuento storie times y anécdotas que me pasan, pero siempre con buen humor. Porque todo lo que me pasa podría contarlo desde la queja. Podría decir: "mira fíjate hoy los niños no me han dejado ni ir al baño." Pero le doy la vuelta y cuento una anécdota graciosa para que la gente se pueda reír conmigo. Así llevo la maternidad un poco mejor, porque es dura a la vez que muy divertida. Eso es lo que siempre he querido trasladar.

P: ¿Cómo definirías tu perfil?

R: De buen humor. Siempre me he sentido psicóloga de la vida cotidiana para mis amigas. Siempre era la positiva. Veo el lado positivo de las cosas, incluso de lo más malo. Al final, se ha ido centrando mucho en las anécdotas de mi vida, de la de mis hijos, mi marido, pero lo que quiero dar es sensación de buen humor a la gente. Aunque nada ha sido una estrategia, ha surgido de forma natural.

P: ¿Cuándo y por qué decidiste meterte en TikTok?

R: En agosto de 2019 descubro por accidente TikTok. Lo descubro por vídeos que la gente colgaba en Instagram. Y pienso: "¡Qué divertido! Este tipo de vídeos no los había visto yo nunca." Tenían algo especial. Me fijé en la marca de agua que todos tenían y dije: "Me voy a descargar esto." Después, me pasé dos semanas enganchadísima a la aplicación, hasta que un día me animé a hacer mi primer vídeo. Empecé como usuaria sin pensar mucho en lo que iba a hacer. Empecé con vídeos como los que estaba haciendo todo el mundo: lip sync, bailes... Después, empecé a ganar seguidores y yo flipaba. Con 1000 seguidores, yo alucinaba. Para mí, en ese momento, era muchísima gente. Me gustaba y además sentía que le debía algo a esa gente que me había dado su apoyo. Entonces comencé a hacerlo más de manera constante.

P: ¿Cuál es el vídeo que más se ha viralizado?

R: De este 2021, es una anécdota de mi hijo mayor, que tiene cuatro años. Él me preguntó qué era "esto" señalando su tobillo. Le respondí: "El tobillo", y él me dijo: "No me gusta, quítamelo." "¿Cómo te voy a quitar el tobillo", le dije. Pero él estaba convencido de que no le gustaba y de que quería quitárselo. Pues ese vídeo tiene dos millones de me gusta y no se cuantas reproducciones. Es el que más gustó de 2021, me decía una web de estadística.

"Me apoyé mucho en la gente que compartía sus historias en la plataforma" P: ¿Notas que es la red social del momento y en la que más se crece? R: Al principio yo no sabía compararlo con otras redes, porque era la primera vez que me abría una cuenta pública en una red social. Luego me he dado cuenta de que TikTok tiene esto muy bueno; que te da mucha visibilidad de forma bastante rápida. Estuve un año probando: una época haciendo vlogs, luego recetas, después pasé a hacer ASMR, más tarde comedia... Llegué a 100.000 seguidores y me volví loca. Me teñí de azul el pelo porque lo había prometido si llegaba a esa cifra, aunque me quedó verde. A todo esto, mientras iba creciendo, me abrí un canal de Youtube. Porque eso sí que me lo había planteado antes. De hecho relacionado con la maternidad, porque yo había tenido dos pérdidas de embarazo y a mí Youtube me acompañó en ese proceso. Me apoyé mucho en la gente que compartía sus historias en la plataforma, porque como es algo de lo que no se habla y es un tema un poco tabú. Entonces, aprovechando el tiraje que tenía en TikTok, me abrí un canal de Youtube. P: ¿Qué te consideras a ti misma dentro del mundo de las redes? R: Pues mira, cuando me dicen influencer, youtuber, instagramer... Digo: 'No, yo soy Tiktoker.' Me siento en mi casa en TikTok, porque entiendo perfectamente lo que pasa, me siento a gusto, me divierto... En cambio con Youtube no me pasa lo mismo. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de La Chica Bona (@la_chica_bona)“ “ P: ¿Alguien te ha dicho que ya eres mayor para Titkok? R: Claro, claro. De hecho, La chica bona empezó recibiendo un hate tan grande, que yo tenía vídeos más virales por gente que me criticaba que mis propios vídeos. Crearon una cuenta de memes. Yo subía un vídeo y el 80% de los comentarios eran negativos. "Señora", "Vieja", "¿Qué estás haciendo aquí?", "Vete a cuidar a tus hijos"... ¿Por qué? Porque era un público muy, muy joven. Lo que pasa es que a mí me pillo con 30 años, muy segura de mí misma, y aparte, a mí TikTok me sacó de una depresión post parto. Yo tenía una depresión, que no sabía que tenía hasta después. Tenía dos hijos, que me había costado mucho tener tras dos pérdidas y embarazos de riesgo. Fue difícil llegar a lo que quería. Entonces, de repente estaba muy triste y no sabía por qué. Me sabía muy mal, porque pensaba: "tantos años intentando esto y ahora que consigo a mis dos niños, ¿cómo puede ser que no esté más feliz?" No lo contaba porque me daba vergüenza y tenía miedo a que pareciese que no quería a mis hijos. Yo sabía que les quería muchísimo, pero que de alguna forma no me sentía feliz como antes. En ese estado en el que estaba, empecé a crear vídeos y salí de una depresión. P: ¿Cómo lograste transformar ese hate? R: Era muy odiada, pero a mí me daba igual porque me había aportado estabilidad emocional. Me daban igual los insultos porque al fin y al cabo era gente que no me conocía. Yo siempre he sentido mucho control con lo que hago. Por ejemplo, si un día estoy sensible no leo comentarios. Me he hasta reído leyendo comentarios de odio. He pensado: "a lo mejor estoy hecha para esto." A día de hoy, que me siguen 6.4 millones de personas, tengo cero comentarios negativos. Es increíble. Creo que la clave ha sido no hacer nada. No hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Si contestas a un comentario negativo, lo estás alimentando y la gente se va a otro lado. He superado el hate. Vienen creadores a preguntarme: "¿cómo lo hiciste?, ¿cuál es el truco?" Sencillamente, no contestar.