La artista española, que actualmente más lo peta en Italia, hace no mucho había recibido una invitación oficial por parte del Papa para asistir a su popular Gala de Navidad en la pequeña ciudad-estado del Vaticano. Antes que ella, solo Alejandro Sanz había actuado en el año 2001 para su Santidad. La novedad es que esta sería la primera vez que una artista urbana iba a cantar en la Santa Sede. Pero finalmente parece que esto no va a ser posible, al menos no este año.

Las estrictas normas de exclusividad del Festival de Sanremo obligan a Ana Mena a rechazar la invitación del Papa Francisco, y es que de lo contrario la artista podría ser descalificada del festival y perder la posibilidad de representar a Italia en Eurovisión 2022. La cantante le habría cantado al Sumo Pontífice una de sus canciones, aunque el título de esta era todo un secreto, y un villancico.

Las bases del festival de Sanremo impiden que sus concursantes formen parte de cualquier otro evento televisado en los meses previos a la celebración del mismo, con el objetivo de evitar campañas publicitarias antes de tiempo y asegurarse la exclusivad y el misterio de las actuaciones. Por eso, Mena ha tenido que decidir entre Sanremo o el Papa y ha optado por retirarse del evento navideño que se celebra en la Ciudad del Vaticano y que retransmite la RAI (la cadena pública italiana), el canal de Internet del Vaticano y otros medios.

Ana tiene un claro deseo: ser la sucesora de Måneskin, el grupo italiano que ganó Sanremo el año pasado y posteriormente Eurovisión 2021. Esta decisión le impedirá actuar en la sede de la Iglesia Católica. No es de extrañar que haya optado por esta opción, pues tanto ella como su familia siempre han estado muy ligados a la cultura italiana. Sin ir más lejos, ella misma dijo en una reciente entrevista que Sanremo era "un sueño hecho realidad".

La de Málaga recordó en esta entrevista que habían pasado cuatro años desde que cantó en italiano por primera vez y que desde aquel momento su amor por Italia no había dejado de crecer. Motivo por el cual no piensa dejar pasar la oportunidad de representar al país vecino en Eurovisión.