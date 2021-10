Es viernes, el cuerpo lo sabe y tu playlist también. Así que prepara bien tus auriculares o altavoces, porque esta semana artistas de todo el mundo se han propuesto lanzar auténticos temazos al mercado. Uno de ellos es "Tacones Rojos", el nuevo proyecto de Sebastián Yatra. No se queda atrás la sorpresa que dio Christina Aguilera cuando anunció una explosiva collab: junto a Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso, la intérprete acaba de publicar "Pa Mis Muchachas".

La argentina Nicki Nicole también está de enhorabuena. Su nuevo proyecto discográfico está a la vuelta de la esquina y una de las canciones que ha causado sensación es "Pensamos", su colaboración con Mon Laferte. Rauw Alejandro acaba de finalizar su gira española, pero no ha perdido la oportunidad de unir su voz a Álvaro Díaz para seguir conquistándonos con "Problemón".

DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion y LISA también se han unido para dar vida a "SG". Y de colaboraciones va la semana, porque también podemos escuchar las de Manuel Turizo y Duki en "Una Vaina Loca"; Ana Mena y Federico Rosi en "Sol y Mar"; Miley Cyrus y Elton John en "Nothing Else Matters" o Selecta y Los Caños en el remix de "Niña Piensa en Ti". Y si tienes ganas de más, no te pierdas "Pólvora", lo nuevo de Nil Moliner; "Hola Bebé" de Kidd Keo o "Cuando Ella Sale", de Morad. Dale al play y... ¡disfruta!

"Tacones Rojos" - Sebastián Yatra

"Pa Mis Muchachas" - Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso

"Problemón" - Álvaro Díaz y Rauw Alejandro

"SG" - DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion y LISA

"Pólvora" - Nil Moliner

"Pensamos" - Nicki Nicole y Mon Laferte

"Hola Bebé" - Kidd Keo

"Cuando Ella Sale" - Morad

"Una Vaina Loca" - Fuego, Manuel Turizo y Duki

"Salimo de Noche" - Tiago PZK y Trueno

"Sol y Mar" - Federico Rosi y Ana Mena

"Nothing Else Matters" - Miley Cyrus y Elton John

"Niña Piensa en Ti (Remix)" - Selecta y Los Caños