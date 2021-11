Adele a Oprah: "Ya tengo bastante con tratar de arreglar mi propia vida"

Este viernes, 19 de noviembre, saldrá a la venta el nuevo y esperadísimo disco de Adele: 30. Es su cuarto álbum de estudio y el que más expectativas ha generado, pues la cantante lleva desde 2015, cuando lanzó 25, sin publicar nuevos trabajos.

Después de 6 años de ausencia escénica, es normal que el concierto que anoche retransmitió en streaming la CBS y Paramount hiciese tanto ruido. Los millones de seguidores de la artista estaban ansiosos por verla actuar de nuevo sobre el escenario y Adele no defraudó. El Adele: One Night Only, título del evento, tuvo lugar en el Observatorio Griffith de Los Angeles, que sirvió como telón de fondo y presentación de su nuevo álbum 30, que todavía no ha visto la luz de forma oficial. Por tanto, esta era la primera vez que algunas de las canciones que componen el último trabajo de la británica sonaban en directo.

No se quisieron perder esta oportunidad única artistas como: Lizzo, Dua Lipa, Alesha Dixon, Mel B o Emma Watson. El espectáculo fue grabado semanas antes y Adele tenía todo calculado para la que era su carta de presentación oficial después de años alejada de la música. La cantante interpretó "Easy on me", el primer single de su cuarto álbum de estudio, además de grande éxitos como: "Hello", "Hold On", "SkyFall", "Love is a game" o "Someone Like You".

“Celebrities like Dua Lipa are arriving on the red carpet for the ITV special #AnAudienceWithAdele that will air on November 21st! #Adele #London #Adele30 #ITV pic.twitter.com/MgSLrkckKd“ — Adele Global ³⁰ (@AdeleGlobaI) November 6, 2021

Adele escondía otro as en la manga. Dentro de su actual campaña de promoción, una de las primeras entrevistas que ha concedido la artista británica ha sido, ni más ni menos, que a la gran Oprah Winfrey. Una entrevista grabada de más de dos horas durante las que la cantautora se mostró natural y dispuesta a hablar de todo, tanto de sus demonios como de sus alegrías. La cantante contó lo mal que lo había pasado tras su divorcio, en parte por la obsesión que siempre la ha atormentado de crear un nucleo familiar estable, el cual ella nunca tuvo.

“Desde muy joven me prometí a mí misma que cuando tuviera hijos, lo seríamos (una familia unida). Y lo intenté durante mucho, mucho tiempo”, confesó. A la vez que le contaba a Oprah que se había dado cuenta de que su matrimonio no funcionaba haciendo el test de una revista. Más concretamente fue contestando a una de las preguntas, que decía: '¿qué es lo que nadie sabe de ti?’. Su respuesta fue que no era feliz. "No estaba viviendo, sólo avanzando pesadamente”, señala.

Adele ha sido totalmente sincera y le ha contado a Oprah lo duro que ha sido para ella ser madre divorciada. "Es un proceso: el proceso de divorcio, el proceso de ser madre soltera... No ver a mi hijo todos los días no era realmente el plan que tenía cuando me convertí en madre", ha dicho. "Se trata del proceso de llegar por ti misma todos los días, de aparecer por ti misma todos los días. Y más aún administrando una casa o administrando un negocio. Mucha gente sabe de lo que estoy hablando y yo también siento que hice malabares con esas cosas. Y tenía ganas de no hacerlo más", se ha sincerado. "Me dolían los pies de caminar a través de todo ese cemento". Además, ha asegurado que se sintió culpable al divorciarse por su hijo: "Desmonté su vida por mi felicidad".

A pesar de su relación fallida, Adele mantiene que aún le quiere, sobre todo porque es el padre de su hijo. Dijo que le había salvado la vida cuando se hizo famosa siendo tan joven: "Fácilmente podría haber seguido algunos caminos poco fiables y autodestruirme". Él supo aportarle estabilidad en ese momento y Adele le estará siempre agradecida: "Incluso ahora le confiaría mi vida..."

Tampoco ha evitado hablar de su reciente problema con el alcohol, que tuvo lugar durante su separación. "Una vez que me di cuenta de que tenía mucho trabajo que hacer en mí misma, dejé de beber y comencé a hacer muchas cosas para mantenerme centrada".

Acerca de su notable perdida de peso, la artista ha confesado que se debe principalmente a los recurrentes ataques de ansiedad que sufría. Se dio cuenta de que el ejercicio era de las pocas cosas capaces de mantener a raya su ansiedad y comenzó a ir al gimnasio todos los días, a veces incluso dos veces al día. Así fue como perdió más de 40 kilos en dos años.

En un momento dado, Oprah le pregunta cómo se siente cuando determinadas personas aseguran estar dolidas y/o decepcionadas con su pérdida de peso, a lo que Adele responde sin tapujos: "No es mi trabajo validar cómo se sienten las personas con respecto a sus propios cuerpos. Siento haber hecho que alguien se sienta horrible consigo mismo, pero ese no es mi trabajo. Ya tengo bastante con tratar de arreglar mi propia vida".