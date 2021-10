Es prácticamente imposible que no hayas escuchado —ni bailado— "Following the Sun", el tema del verano. En apenas un año esta canción ya se ha convertido un éxito a nivel mundial. Con más de 100 millones de reproducciones y 750 mil búsquedas en Shazam, podemos afirmar que este tema se ha convertido en todo un himno.

Además, el EP homónimo "Following The Sun" incluye nuevos remixes de Supermini, Choomba y Nick Peters, así como un tema nuevo llamado "Strangers On A Train". La intención de sus creadores con la música siempre ha sido que sirva como vía de escape y que contagien optimismo y libertad. Y lo han conseguido.

Hablamos con los productores Red Triangle, George Tizzard y Rick Parkhouse, sobre su éxito como SUPER-Hi y sobre cómo su hit "Following the Sun" ha cambiado por completo sus carreras profesionales. También descubriremos su extensa experiencia en la industria musical, llegando incluso a escribir y producir éxitos con artistas como David Guetta, Charlie Puth, James Arthur, 5 Seconds of Summer, Alesso o Green Day.

P.- ¿Por qué decidisteis llamaros "SUPER-Hi"?

George.- Nunca nos lo habían preguntado. Además, yo soy disléxico...

Rick.- Queríamos que tuviese un toque retro como nuestro sonido.

George.- Creo que cuando lo escribimos en un papel nos pareció que quedaba guay.

P.- ¿Teníais otra idea para el nombre?

G.- La idea siempre fue SUPER-Hi y algo más, tipo "SUPER-Hi People". Pero de repente pensamos ¿y si dejamos "SUPER-Hi?" a secas? Nunca lo habíamos oído antes. La verdad es que buscarte un nombre es muy difícil, en serio. Mucha nos ha dicho ahora que les encanta el nombre. Al final fue una elección más sencilla de lo que pensábamos al principio.

R.- Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido más fácil de lo que nos esperábamos. A veces trabajamos con bandas a las que les cuestan casi un año encontrar un nombre. Hemos tenido mucha suerte, hemos encontrado un nombre que nos gusta y parece que a los demás también.

"Nuestro nombre artístico significa felicidad sin necesidad de probar alguna droga" P.- Pero ¿qué significa exactamente? G.- SUPER-Hi es lo que sientes cuando tienes un buen día y te sientes "SUPER-Hi". Esto no quiere decir que estrictamente te sientas así porque hayas probado alguna droga o algo así. Es felicidad. J.- Este proyecto se basa en crear felicidad, hacer música que haga feliz a la gente. Hacemos música para que los demás se diviertan, incluso cuando estuvimos confinados y todos lo estábamos pasando bastante mal. Eso es lo que significa "SUPER-Hi". P.- ¿Cómo lleváis la exposición mediática de "Following the Sun"? G.- Somos unos afortunados de haber podido ser productores en la sombra y cabeza de una canción. Ahora estamos trabajando en un nuevo tema con otro artista, que todavía no podemos decir quién es, en el que no saldremos como artistas principales. Nos gusta hacer las dos cosas. De hecho, nunca nos habíamos imaginado poder hacer una entrevista como esta a nivel internacional. P.- Habéis trabajado con algunas de las mayores estrellas musicales. ¿A quién os impactó más conocer? J.- A mí Cheryl. Fue hace un par de años, y por aquel entonces ella era jueza en Factor X y era la imagen de L'Oreal. Era la súper estrella del momento. Me impresionó mucho, la verdad. P.- Lleváis años trabajando en la industria de la música. ¿Qué sabéis ahora que os hubiese gustado saber al principio? J.- Pues que es más difícil de lo que crees. G.- El doblo de difícil de lo que crees, en realidad. Y que todo tarda el doble de lo que piensas, tienes que tener mucha paciencia y no rendirte nunca. Cuando empezamos pensábamos que todo nos saldría rápido a la primera y posiblemente tampoco éramos ni siquiera buenos en ese momento. Necesitábamos tiempo para mejorar. Y eso que aún no somos tan buenos (risas). No te rindas, sigue llamando a todas las puertas. J.- Y por supuesto, no te tomes las cosas muy a pecho. No pienses que todo es demasiado personal.