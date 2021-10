Lleva desde los 16 años dedicada al mundo de la música, así que no es de extrañar que Nya de la Rubia se supere con cada uno de los temas que lanza al mercado. El último de ellos es "El brillo de tus ojos", una canción que reivindica el amor propio y que supone una crítica hacia los filtros de Instagram que tanto daño hacen a nuestra autoestima: "La belleza que nos venden no es real, y al final no queda ni bonita". Ha colaborado con artistas como Rasel, Omar Montes o Moncho Chavea y pronto pondrá rumbo a México para hacer frente a otra de sus grandes pasiones: la interpretación. ¿Qué proyectos tiene a corto y medio plazo? Así nos lo contaba durante su entrevista en PlayzTrends.

Son muchos los que te conocemos desde hace años, pero… ¿cómo te defines a ti misma?

Nya de la Rubia: Pues... ¿qué te diría? Me cuesta mucho definirme, pero quizás podría decirte que soy una persona transparente y que no puede vivir sin arte.

“El brillo de tus ojos” es tu nuevo lanzamiento. ¿Por qué ese título? ¿Cuál es su historia?

Nya de la Rubia: Bueno no sé si conoces la frase tan conocida de Lola Flores que decía: "el brillo de los ojos no se opera". Así que cogí esa referencia para trasladarla a lo que estamos viviendo ahora mismo. Estamos en una sociedad que nos mete en la cabeza una serie de cánones de belleza donde prima tener los labios gorditos, no tener arrugas... en fin. Al final, al metértelo tanto en la cabeza, te lo terminas de creer y dejas de quererte. La canción viene a esto, a hacer una crítica social a los filtros de Instagram, porque cada vez abusamos más de ellos. Es decir, mandar un mensaje para que la gente se quiera a sí misma, porque el brillo de los ojos no se opera. Dan igual los filtros o los cánones de belleza, lo que importa es que seas tú mismo y que te quieras tal y como eres.

Nya de la Rubia : Cada ve te choca menos verlo, sí. Lo estamos normalizando todo. Yo de hecho sí que he usado filtros de luz y demás, pero ya ni los uso. Es como no, tío, vamos a quitar esta mierda. Al final es lo que dices, lo normalizas y no es real. No te estás viendo como tú eres.

Nya de la Rubia : Yo misma me he puesto filtros y me los he quitado diciendo: "¿Cómo va a ser esto?". Es que de repente te ves mal sin ellos y claro que están haciendo daño. Entiendo que te puedes poner un poco de capitas para que te dé más luz, pero otra cosa es que te cambie la cara entera, ¿sabes? Que veas a gente en persona que no es la misma.

Nya de la Rubia : Claro que no es real, y al final es que no queda ni bonita. Lo natural es mucho más bonito, al menos para mí.

Nya de la Rubia : Claro. Miento si te digo que lo primero que te entra de una persona no es el físico. Pero no por eso tiene que haber una serie de cánones de belleza que debamos seguir. Cada uno tiene su belleza. Yo entiendo que la gente se quiera ver mejor, porque yo también lo hago. Eso es bien y que tú te hagas tus retoques para sentirte bien es perfecto. Pero limitarnos por eso que nos están vendiendo es lo que no me gustaría.

"Soy como soy, no hay diferencia entre Nya y Estefanía"

El mensaje de tu canción puede ser un claro referente para niñas de todas las edades. ¿Lo has pensado?

Nya de la Rubia: Sobre todo para ellas, claro, que igual tienen menos consciencia o están encontrándose y conociéndose. Igual a ellas les viene mejor este mensaje. Yo ahora tengo 35 años y cuando era adolescente no he vivido eso. Sin embargo, sí que he vivido por ejemplo que mi madre es de las típicas que está siempre vestida y arreglada. ¡Pero yo era todo lo contrario! Súper rebelde, vestía como me daba la gana, un día era algo más rapera, otro más deportiva, otros me daban por arreglarme... Mi madre estaba detrás de mi diciéndome: "pero niña, ¡tienes que vestir mejor!". Es cierto que en Andalucía, antiguamente sobre todo, la gente era muy arreglada. Sí que he vivido algo así, pero depende de cada persona y de su personalidad. Los filtros y todo lo demás es algo que yo no he vivido.

¿En qué se parece Nya de Estefanía? ¿La artista de la persona?

Nya de la Rubia: Es que soy la misma persona. Hay muchos artistas que cambian un poco su actitud, pero yo no. Soy como soy y no hay diferencia entre Nya y Estefanía. Ya te he dicho que soy transparente y una persona muy humilde y constante. No hay diferencia entre una y otra.

Compaginas tu carrera en la industria musical con la actuación. ¿Qué porcentaje ocupada cada una de ellas?

Nya de la Rubia: Pues ahora mismo te podría decir que estoy en mitad y mitad, pero en nada me voy a México a trabajar. No voy a olvidar la música, evidentemente. Siempre estoy ahí, lo que pasa es que es verdad que la música como la tengo muy a mi disposición -porque soy yo la que crea-, la tengo siempre. Lo otro necesita una producción. Así que sí, ahora mismo te puedo decir que estoy mitad y mitad porque estoy con el lanzamiento del single, pero en unas semanas ya me voy hacia otro sitio y tendré que enfocarme más en la actuación.