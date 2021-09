Hará cuestión de año y medio, sentada yo en el sofá de mi casa con el Instagram abierto (como de costumbre), las redes sociales hicieron su magia y me descubrieron a una artista que me cautivó desde el primer momento. Hice clic en el vídeo que me mostraba "la lupita de Instagram" y en él se veía a una chica, de unos 18/19 años, no más, tocando la guitarra en una habitación cantando "Fantasías" de Farruko y Rauw Alejandro. De aquel vídeo me llamaron la atención tres cosas: primero, su voz angelical, la cual me hipnotizó al instante, segundo, la naturalidad de ella, y tercero, que el vídeo superaba el millón de visualizaciones. Pronto entré a stalkear la cuenta de la chica como buena recién seguidora suya: se llamaba Valen Madanes, tenía acento argentino y el Instagram lleno de covers de todos los temazos del verano con el ukelele.

Fácilmente pude tirarme más de 20 minutos viéndolos todos: "Tú" de Pedro Capó y Camilo, "Qué pretendes" de J Balvin y Bad Bunny, "Tusa" de Karol G y Nicki Minaj, "Say so" de Doja Cat... Así que le di follow y seguí su trabajo los meses venideros. Y un año y medio después llegó a Playz la oportunidad de entrevistar a esa chica que yo estaba siguiendo la pista desde el otro lado del charco y que ya estaba al tanto de que, después de viralizarse con sus vídeos con el ukelele, la guitarra y el piano, estaba ya inmersa en un proyecto musical pleno y decidido. Así que hicimos una videollamada conexión España-Argentina: ahí estaba Valen, con la sonrisa que tanto le define y más que agradecida por el tiempo que la estábamos dedicando. "Estoy muy contenta con estar acá, ojalá pudiéramos estar charlando en persona y no a través de una pantalla, pero aún así esto es un sueño para mí".

"Soy una mezcla entre las enseñanzas de mi padre y lo autodidacta que he sido siempre" Valen, que va a cumplir 21 años, me contaba que se acaba de independizar, un objetivo que a veces parece inalcanzable para los jóvenes de su edad: "Ahora tengo mi espacio personal con mi piano y mi guitarra y le dedico mucho tiempo. Me siento muchísimo más libre para componer y crear, que es lo que a mí me gusta, aunque lo de independizarse ya sabes que tiene también sus cosas no tan buenas y por las que te obligas a madurar en ese sentido". Y es que la artista argentina le dedica todo su tiempo a componer, pues ella cuenta que desde pequeña siempre ha tenido una inclinación especial hacia la música y el arte. "Mi papá es músico y todo viene de ahí. Él me puso un teclado antes de que yo aprendiera a hablar y a caminar. De verdad que tengo fotos de bebé tocando las teclas. Ya muy desde chica me llamaba mucho la atención este mundillo. Fue mi papá quien me ayudó a tener una base y una vez que ya tenía la base de saber tocar, por ejemplo la guitarra, pude ir formándome por mi cuenta. Ahora con Internet tenemos todo al alcance de nuestra mano. En mi caso fue el ukelele, yo aprendí a tocarlo por tutoriales de Internet, pero luego es cierto que a la hora de componer necesitas conocer el instrumento más en su profundidad, por eso siempre es bueno formarse académicamente. Yo soy una mezcla entre las enseñanzas de mi padre y lo autodidacta que he sido siempre". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Valen Madanes (@valenmadanes)“ “ El objetivo de ser cantante, según ella misma, era algo que "tenía que suceder" tarde o temprano, pues Valen ha llevado siempre, de manera innata, esas ganas de crear y desarrollar una faceta artística. "El cantar siempre ha estado muy dentro de mí, pues para mí era otra manera de expresarme y de mostrar lo que sentía, entonces siempre lo he tenido muy incorporado. Pero el hecho de empezar un proyecto como profesional no era un objetivo que me había atrevido a hacer, y si lo piensas, yo siempre he cantado las canciones de otros. Entonces el hecho de poder componer y cantar mis propias canciones y que la gente las escuche para mí es un sueño hecho realidad", explica. Valen ha empezado a estudiar canto: "El estudiar canto me está ayudando a incorporar muchas herramientas técnicas que no tenía, como el vibrato, llegar a ciertas notas, la respiración... me gusta mucho esta etapa", dice ella. Y es que su historia comienza con viralizarse en Instagram con vídeos de 45 segundos hasta cumplir su sueño en la música. "Antes de lanzarme a la música, yo estaba trabajando como profesora de piano y de guitarra, porque mi padre no tenía más tiempo para enseñar a sus alumnos y entonces me los pasaba a mí para que yo los enseñara. Así que cuando tenía 16 años comencé a ser profesora de música y este fue mi primer trabajo. Me encantaba enseñar. Paralelamente estaba estudiando teatro porque me encanta actuar y espero en un futuro poder cumplir también ese sueño", se sincera la artista. "Descubrí toda la rama de imagen y sonido, así como la de artes, y pensé incluso en estudiar artes dramáticas. Era como que quería hacer muchas cosas, pero en verano de 2018, empecé a subir covers en redes sociales como hobby y lo que era un pasatiempo resultó ser mi primera piedra del camino para ser artista", cuenta.

"Somos muy jóvenes y con mucho tiempo para equivocarnos" Poco a poco, Valen Madanes fue convirtiéndose en un nombre viral en redes sociales. La argentina recuerda incluso entre risas cómo sus padres no eran conscientes del proyecto que estaba montando, pues ella empezó a crecer de manera estratosférica en Instagram, acumulando millones de visualizaciones y miles de seguidores: "Recuerdo que íbamos a la playa y yo les decía a mis padres que me iba a grabar un vídeo al lado de una palmera cantando y ellos se lo tomaban como: pues okey, ahora te vemos", recuerda entre risas la cantante. "Mi primer vídeo fue uno de Ozuna, la canción de "Criminal", y recuerdo que explotó el vídeo. Yo tenía ya como 40.000 seguidores y pensé que tenía que explotar esa oportunidad así que dediqué mi verano entero a grabar covers de reguetón. Quién me iba a decir a mí que eso iba a ser el comienzo de algo tan grande", reflexiona Valen. "Cuando llegó marzo yo tenía que apuntarme a la facultad para empezar mi carrera de arte dramático pero en el último momento decidí aparcarlo para ya tirarme de lleno a Instagram. Sinceramente, estaba tan motivada con lo de los vídeos, que tomé la decisión de aparcar lo de la Universidad. Algo dentro de mí me decía que iba a salir bien, y mira ahora, canto mis propias canciones y alcanzo el millón de seguidores en Instagram. Me parece precioso que tanta gente me siga y dedique su tiempo a seguir mi trabajo y mis canciones". Valen reflexiona incluso sobre que a las nuevas generaciones se les educa pensando en que hay que hacerlo todo "a la primera" y ella misma admite que "somos muy jóvenes y con mucho tiempo para equivocarnos". "Yo sabía que si me equivocaba no pasaba nada porque ya me apuntaría más tarde a la Universidad, pero tenía un sueño que perseguir", reflexiona. “Todo lo q necesito es escribir“ — Valen Madanes (@valenmadanes) September 26, 2021

"Dónde quedó", una historia de desamor real Canciones como "Too Late" o "Nadie tiene que saberlo" corroboran el talento de la joven artista argentina. Esta vez presenta "Dónde quedó", su último single que cuenta una historia de desamor y que, según la propia Valen, son vivencias personales. "Escribí esta canción cuando acababa de cortar con una persona muy importante para mí. La escribí en esa etapa en la que, cuando terminas una relación, te estás preguntando a ti misma todas las dudas del porqué ha terminado. Esas dudas que luego nunca encuentras una respuesta de verdad: qué ha pasado, cómo hemos llegado hasta aquí... etc", dice Valen. "La escribí en esa etapa en la que estás tan roto que no piensas ni en positivo ni en negativo, sino que simplemente te haces preguntas y no quieres pararte en ningún lado, solo pensar. No puedes ni amarlo ni odiarlo, entonces la canción habla desde ese lugar intermedio", se sincera. "Es una canción a la que tengo mucho cariño. La gente me está escribiendo mucho por redes para darme las gracias por la canción y eso me reconforta pues es que se sienten identificados, entonces eso me acerca mucho más a mis seguidores y me siento muy agradecida", concluye la cantante.

"Lo que está pasando en Argentina con sus artistas es un reflejo de cómo somos los jóvenes en realidad" Valen Madanes tiene casi 21 años y pertenece a la nueva ola de artistas argentina femeninas que están conquistando el mundo entero con su arte. Nicki Nicole, María Becerra, Emilia Mernes, e incluso la propia Nathy Peluso, que tiene origen argentino, son algunos de los nombres que conforman la lista de iconos femeninos de nuestro tiempo. "Lo que está pasando en Argentina es tremendo y ha surgido de manera muy espontánea. Creo que es un reflejo de cómo somos los jóvenes en realidad, viste que esta generación nuestra es muy espontánea, somos muy así, de si nos apetece algo hacerlo sin importar lo que digan los demás. No pensamos tanto, vamos para adelante, y lo que pasa en la escena es todo un reflejo de la juventud. Creo que acá en Argentina nos sentimos así de libres por cómo somos socialmente", reflexiona Valen. "Entre que los chicos y las chicas son muy buenos y que nos atrevemos con todo, el resultado no podía ser otro", termina. Le preguntamos a Valen que si tiene alguna colaboración soñada: "A mí me encantaría trabajar con Nicki Nicole. Soy muy fan de su música, pero realmente yo no he hecho ninguna colaboración todavía entonces antes de elegir a nadie, creo que mi primera ilusión sería que se cumpliera ese objetivo. Y ya puestos a elegir, pues me encanta Nicki. También me encanta Nathy Peluso, creo que cuando haga una colaboración me entregaré al cien por cien", dice ella. "Fantaseo mucho con un trap melódico con algún chico, que rapee y que le de ese toque rapero, porque como yo no me siento cómoda ahí, estaría muy bueno indagar en ese estilo y mezclar distintas formas de trap y R&B, dándole mi estilo soulero", concluye. “Mis seguidores son re contra fieles loco, me bancan en todas SIEMPRE. no se q hice para merecerlos ❤️❤️����“ — Valen Madanes (@valenmadanes) December 2, 2020