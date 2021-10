Tras las múltiples polémicas y críticas que ha tenido Facebook en los últimos días, debidas en gran parte a las caídas globales de la plataforma, su vicepresidente de asuntos globales, Nick Clegg, anunció este domingo nuevas actualizaciones. Entre ellas figura una nueva función con la que pretenden alejar a sus usuarios, especialmente a los adolescentes, del contenido dañino.

“Ahora no cariño, que mamá tiene que subir memes sobre la caída de Instagram#instadown pic.twitter.com/cspkoz8ELr“ — spooky desi ���� (@desirosie_) October 8, 2021

Instagram ha anunciado que están trabajando en mejoras que hagan de su red social un lugar más favorable para los adolescentes, que incluirán notificaciones para que se tomen un descanso de la plataforma o formas de disuadirles para que vean contenido que les ayude a mejorar su bienestar. ¿Está Instagram reconociendo el derecho o la necesidad de desconectarse de su propia red social? Ya hemos visto como Bill Gates o Steve Jobs limitaban el uso del móvil y las tecnologías a sus hijjos, por lo que la idea no es del todo descabellada.

Clegg declaró lo siguiente en el programa State of the Union de CNN: "Vamos a presentar algo que creo que marcará una diferencia considerable, que es donde nuestros sistemas ven que un adolescente está mirando el mismo contenido una y otra vez, y es contenido que puede no ser propicio para su bienestar, les daremos un codazo para que miren otro contenido."

“Un joven soluciona la caída global de Instagram al entrar en la app y darle a refrescar: https://t.co/YWIcaHUhYM pic.twitter.com/Y4JM5HcMKL“ — El Mundo Today (@elmundotoday) October 4, 2021

Unas declaraciones que llegan después de paralizar los planes de creación de Instagram Kids, la nueva plataforma orientada a menores de 13 años que pretendía darles a los padres controles para supervisarlos. Ahora la compañía planea introducir una función a la que han llamado 'tomar un descanso', "con la que les pediremos a los adolescentes que simplemente se tomen un descanso usando Instagram", expresó Clegg.

En otras palabras, esta función hará que los adolescentes reciban una notificación para que miren otro tipo de contenidos con el objetivo de evitar posibles efectos negativos sobre su salud mental.

Lo que no ha especificado el vicepresidente es cuando llegará esta función. En respuesta a un correo electrónico de The Verge en busca de más detalles, un portavoz de Facebook dijo que las funciones "aún no se están probando, pero pronto lo harán". La noticia llega después de la polémica investigación publicada por The Wall Street Journal que incluye datos como que "el 32% de las chicas adolescentes dijo (en una encuesta) que cuando se sentían mal con sus cuerpos, Instagram les hizo sentirse peor". Instagram, por su parte, negó rotundamente ser una plataforma tóxica para las adolescentes y contribuir a la creación de problemas de imagen corporal.

“el mood de medio mundo después de la caída de WhatsApp, Instagram, Facebook y fallas de TikTok, Telegram, Pinterest, Snapchat, Gmail y más.#InternetShutDown pic.twitter.com/i4SYhH8X63“ — megan⁷ �� (@taekookpro) October 4, 2021

La plataforma aseguró que los datos del WSJ se refieren a una "minoría de usuarios". Para este grupo minoritario, pero vulnerable la compañía dice estar trabajando en ello, consultando con expertos en salud mental y ofreciendo alternativas como la nueva función "Tomar un descanso". ¿Será suficiente?