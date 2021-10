Â¿QuÃ© estÃ¡ pasando con la ley del aborto?

En 2010 se aprobó la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo en España. Desde entonces, es libre y gratuita hasta la semana 14 de gestación. Aún así, las trabas a las que se enfrentan las mujeres que acuden a los centros médicos ha reabierto el debate. ¿A qué obstáculos se encuentran las mujeres que deciden abortar? ¿Habrá una reforma de la ley? ¿Qué sustenta la objeción de conciencia de algunos profesionales de la medicina?

Para tratar el tema nos acompañan Selene Franco, camarera; Ana Requena (@anarequenaaguilar), directora jefa de género de eldiario.es; Maia Senderovsky, licenciada en Obstetricia; Luis Miguel Pastor, presidente de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica; Estefanny Molina (@estefannymma), abogada de 'Women’s Link Worldwide'; y Beatriz Juliá, ginecóloga y especialista en Reproducción Asistida.

¿Cómo funciona el aborto en España?

Para entender por qué muchos están pidiendo una reforma de la ley del aborto, primero tenemos que entender en qué consiste. La ginecóloga Beatriz nos lo resume en pocas palabras: “La ley actual es una ley de plazos que permite el aborto de forma libre con menos filtros por debajo de las 14 semanas, pero también están permitidos aquellos abortos que tienen una indicación médica, que es lo mismo que terapéuticos, que incluye a las mujeres que han tenido un diagnóstico de una malformación grave o riesgo en la vida de la mujer, por ejemplo”.

Sin embargo, hace unos días Irene Montero anunciaba que en diciembre habrá una reforma para la ley del aborto. En este sentido, la ministra de Igualdad considera "urgente" modificar la ley actual para regular la objeción de conciencia. “Se habla de la reforma de la ley del aborto porque hay varios aspectos que no acaban de funcionar o que hay que mejorar”, afirma Ana.

Para la periodista, “una de esas cosas que deben cambiar es el tema de la objeción de conciencia porque la ley de 2010 habla de ese derecho a la objeción de conciencia y que los médicos tenían que expresarlo con antelación y eso no sucede, no hay una regulación, no se sabe qué médicos son objetores”.

Por otro lado, Selena nos cuenta cómo fue para ella este proceso en el que encontró con todas las barreras posibles: “En Salamanca el departamento entero de ginecología se declara objetor de conciencia entonces, sobre todo por el tema de los plazos, lo que es el trámite burocrático se alarga mucho y eso dificulta que llegues al plazo de antes de las 14 semanas”.