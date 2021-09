Â¿Por quÃ© todos hablan de Kayne West?

El lanzamiento de su último disco: Donda, el pasado 29 de agosto, ya es agua pasada después de todo lo que se está diciendo de Kayne últimamente. El rapero cada día es noticia por algo. Sin ir más lejos, ayer ocupaba los titulares de medio planeta por haberse comprado una mansión búnker en Malibú que costaba la friolera de 57 millones de dólares.

Una compra que, junto a su última tendencia de salir siempre con la cara tapada por un pasamontañas o una máscara, hace sospechar que el artista ha entrado en una especie de histeria por ocultarse y protegerse de no sabemos qué exactamente.

Por otra parte, este fin de semana Netflix lanzaba el primer teaser del documental sobre el rapero que la plataforma piensa estrenar el próximo año bajo el título de 'JEEN-YUHS'. Un vídeo avance en el que se ve a West y a Mos Def rapeando la letra de su colaboración de 2004, "Two Words", del álbum de debut de Ye, College Droput. El proyecto está dirigido por Coodie Simmons y Chike Ozah, y se publicará en tres partes, donde veremos cómo West pasó de ser un productor y aspirante a rapero a uno de los artistas más importantes e influyentes de la actualidad.

La película también entrará en el terreno más personal de la vida de West y abordará temas como la muerte de su madre Donda en 2007 o su corta carrera política y su estripitoso fracaso como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Lo que no sabemos es si también se meterá en su matrimonio y posterior divorcio con la celebrity y empresaria Kim Kardashian. Por todo esto, no es de extrañar que haya generado tanta expectación a su alrededor.

A nivel profesional, se especula sobre una posible colaboración con Post Malone. Los artistas fueron vistos juntos en un estudio de grabación y los rumores de una posible unión profesional entre ambos no se han hecho esperar. Y no solo él: Post Malone y Robin Pecknold, el vocalista del grupo de folk indie Fleet Foxes, fueron vistos con Kayne.

El vídeo, en el que podemos ver a West y Post Malone juntos, apareció en la cuenta de Instagram del famoso bloguero DJ Akademiks. Además, Pecknold subió a stories una foto de todos en el estudio. ¿Tendrán algo entre manos? Lo cierto es que esta no es la primera vez que Post Malone y Kayne West trabajan juntos. En la canción "Fade", que encontramos en el séptimo álbum de Kanye West: The Life of Pablo (2016), se puede escuchar cómo la voz de Post Malone se acopla perfectamente a la de West.

“Buenos días a mi Kanye West solo pic.twitter.com/6y0ZPANo2k“ — �� EMMYSTA RADICAL (@hausofait0r) September 28, 2021

Para terminar, sus últimas declaraciones acerca de la ansiedad constante que siente en su vida han suscitado todo tipo de comentarios. Gracias a Tik Tok hemos descubierto estas palabras del rapero en las que muestra su lado más sensible y humano: "Si cada vez que alguien te hace una pregunta, intentas contestar la respuesta correcta, toda tu vida se vuelve un examen. ¿Cuándo tenías más ansiedad en la escuela? El día del examen. Así que toda tu vida se vuelve un examen. Yo no estoy intentando tener la respuesta correcta. Solo estoy haciendo lo que siento. Mi madre dice probar es fallar... Solo es lo que es y solo somos." Unas palabras que demuestran que el rapero no es de piedra y que la presión que sobre él ejercen los medios y las circunstancias que le rodean, le afectan.