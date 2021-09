C. Tangana se pronuncia sobre la polémica de su single 'Yate'

Por primera vez la revista Harper's Bazaar dedica dos portadas a un hombre. En una de las portadas lo vemos con un abrigo azul de pelo de Prada, mientras que en la otra luce un abrigo maxilargo de lana de la firma Max Mara. El cantante C. Tangana protagoniza la 'cover' de un número dedicado a la industria musical: "The Music Issue". Además, El Madrileño aprovecha la tesitura para dar su opinión al respecto de varias polémicas, entre ellas la que generó la foto de su single "Yate".

Recordemos que hace no mucho la imagen de Pucho rodeado de mujeres en un yate desató la controversia y la crítica en redes sociales. El intérprete subió a su perfil de Instagram una imagen donde se le ve subido a un yate y rodeado de mujeres. Entre ellas estaba su pareja Rocío Aguirre, Ester Expósito, Jessica Goicoechea, Hiba Abouk o Miranda Makaroff. La fotografía promocional dio la vuelta al mundo porque para muchos era una clara demostración de la misoginia que todavía está muy presente en la industria musical. Sin embargo lo que siempre ha defendido Antón es la evolución, tanto profesional como personal.

Hay quien apuntaba incluso a que podría tratarse de otra estrategia de marketing donde Pucho dará la vuelta al mensaje; otros como Marwan mostraban su desacuerdo, pero alejándose de la cultura de la cancelación y defendiendo que cada una de las mujeres que aparecen en esa fotografía son mayores de edad y conscientes de dónde, con quién y de qué manera están saliendo en ella. "Hemos aprendido de feminismo. Hemos mejorado, lo que no sé es si hemos superado ya esta conversación, no sé cuánto como sociedad hemos terminado de aprender todo", dice el intérprete en la entrevista que acompaña al reportaje.

“Quizá me equivoque, pero creo que sacará un vídeo totalmente contrario a lo que está imagen parece indicar, y será contra la cosificación de la mujer. Esto es publi para dar que hablar. No da puntada sin hilo. Pero habrá que ver el vídeo para saberlo. https://t.co/d8PkozRgDv“ — Marwán (@Marwanmusica) August 14, 2021

Fueron muchas las voces que se levantaron en contra del cantante por subir esa foto donde usa a una de las mujeres como posavasos o donde, una vez más, se cae en la hipersexualización del cuerpo de la mujer. Hasta ahora no había respondido a esas críticas, pero por fin ha hablado del tema, aunque puede que su mensaje no logre convencer a todos.

“Lo que más me ha dolido fundamentalmente es que se haya tardado tanto. Durante la primera semana nadie habló de quienes eran esas chicas. Creo que el mensaje es incongruente y todo el mundo ignora que todas esas personas están allí por su propia voluntad, que todas esas personas tienen una carrera de éxitos importante, que hacerme yo la foto con ellas era más importante que ellas se la hicieran conmigo”.

El artista es el protagonista absoluto de la publicación Harper's Bazar este mes de octubre. El reportaje habla del hombre que ha roto los esquemas de la industria musical en castellano y lo dibuja como alguien sin complejos ni prejuicios. No solo en lo musical, también lo social. La revista lo pone como ejemplo de diversidad, la cual se refleja a través de una sesión fotográfica en la que podemos ver a Tangana enfundado en las colecciones de mujer de la temporada.

Durante la entrevista el artista habla con claridad de los prejuicios que ha tenido que combatir a lo largo de su carrera. En primer lugar ese que dice que la música urbana no es de calidad. Un tópico que, a golpe de canciones, el artista ha sabido derrumbar. “La gente espera cosas de ti y uno no va por la vida preparado para hacer lo que no le apetece. Uno sale de casa sin acordarse de eso, y a veces te cae en la cara…”, declara.

Por otra parte, Pucho habla sobre lo que realmente le atrae a la hora de crear: “Lo que más me inspira es la creatividad de otras personas, muchas situaciones de la vida que nos pasan a todos, pasarlo bien, pasarlo mal, hasta la inestabilidad emocional me inspira”. También explica el momento personal en el que se encuentra actualmente: “De hace tres años hacia acá creo que estoy más tranquilo, más estable emocionalmente, confiando en el futuro.”