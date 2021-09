Ana Peleteiro nos ha dado este año muchas alegrías en el terreno deportivo, y ahora también en otros terrenos. Durante los Juegos Olímpicos de Tokio Ana demostró ser una de las mejores del mundo en el Triple Salto, tras hacerse con la medalla de bronce en esta categoría después de hacer una marca de 14,87, con la que lograba batir el anterior récord de España. De esta forma la atleta gallega conseguía su primera medalla en una olimpiadas, pero este no ha sido el único de sus logros este año.

La deportista estaba siendo entrevistada por Pablo Motos en El Hormiguero sobre sus méritos deportivos, cuando el presentador decidió cambiar de tercio y preguntarle por unas palabras que había pronunciado Ana, durante una entrevista para TVE, y que causaron furor en redes. "Somos negros, no de color", fue la frase pronunciada por la gallega hablando de ella misma y de su compañero olímpico y amigo Ray Zapata. Unas palabras que en su momento causaron mucho revuelo y a las que ahora Ana trata de restar importancia.

“Mañana en las escuelas espero que pongan el pedazo discurso que ha dado Ana Peleteiro #PeleteiroEH“ — luis david castillo (@larguexis) September 7, 2021

Aunque reconoce, por otra parte, estar muy orgullosa de que esta frase haya hecho mella en la gente.Y es que por desgracia discursos como el de Ana, contra el racismo y la xenofobia, siguen teniendo una importancia reivindicativa considerable en estos momentos.

“Si buscas la definición de reina mira hoy el el hormiguero está la señora Ana Peleteiro #PeleteiroEH“ — Vaness (@vampi41) September 7, 2021

Ana Peleteiro ha querido zanjar la polémica en El Hormiguero. Según ella misma, todo ocurrió tras la publicación en redes de un video "cortado y que la gente puede llegar a descontextualizar". A pesar de los comentarios que surgieron en redes, la mayoría de apoyo, Ana cree que el 99% de la gente lo entendió bien y que los comentarios negativos al respecto vienen de "personas que ya me odiaban de antes, por tanto están ahí en el mismo cajón de siempre". Peleteiro afirma que no le quiso dar más bombo para que no le quitase protagonismo a su medalla.